Deutsche Post bietet ganz besonderen Service zur Weihnachtszeit an – Kunden sind hellauf begeistert

Bald ist es wieder soweit: Dann sitzen Kinder mit strahlenden Augen unterm Weihnachtsbaum und reißen das Geschenkpapier von ihren Paketen. Damit darunter aber auch das richtige Geschenk erscheint, können die Kleinen jetzt schon ihre Wunschlisten schreiben und an den Weihnachtsmann schicken.

Die Deutsche Post läutet die Weihnachtszeit ein und bietet jetzt wieder einen beliebten Service an. (Symbolbild) Foto: IMAGO / epd

Doch wie erreiche ich den? Dabei hilft die Deutsche Post, denn hier könnt ihr eure Briefe an den Weihnachtsmann abgeben. Dann werden sie an ihn weitergeleitet.

Diesen Service bietet die Deutschen Post bereits seit einigen Jahren an. Auch in diesem Jahr freuen sich die Kunden wieder darüber.

Deutsche Post bietet auch dieses Jahr den beliebten Service an – „Die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort ist eröffnet“

Auf Facebook (jetzt Metaverse) verkündet die Deutsche Post die Neuigkeit: Kinder können jetzt wieder an den Weihnachtsmann schreiben! „Die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort ist eröffnet und der Weihnachtsmann beantwortet zusammen mit seinen fleißigen Engeln wieder Kinderbriefe aus aller Welt“, informiert die Deutsche Post ihre Kunden.

Im vergangenen Jahr gingen 320.000 Wunschzettel aus 62 Ländern in Himmelpfort ein, so die Deutsche Post. Die „liebgewonnene Tradition“ soll auch in diesem Jahr den „Kindern das Briefeschreiben im digitalen Zeitalter“ näherbringen.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

Wer dem Weihnachtsmann seinen Wunschzettel per Post schicken möchte, kann das noch bis zum 12. Dezember tun. Denn ein wenig Zeit zum Antworten braucht dieser ja auch. Die Kinder können ihren Wunschzettel an folgende Adresse schicken: An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale 16798 Himmelpfort. Die Deutsche Post erinnert dazu noch an ein wichtiges Detail: Absender nicht vergessen! Sonst weiß der Mann mit dem langen weißen Bart nicht, an wen er die Antwort adressieren soll.

Deutsche Post: Weihnachtspostfiliale wieder eröffnet und die Kunden sind begeistert – „Weiter so“

Viele Kunden freuen sich auf die Rückkehr dieser Tradition bei der Deutschen Post. „Eine Super geniale Idee ist das“, schwärmt ein Kunde. „Die Kinder sind total happy und begeistert. Weiter so.“ Und auch diese Kundin ist begeistert. „Schon jetzt ein großer Dank an den Weihnachtsmann und seine fleißigen Engel für die strahlenden Kinderaugen, wenn die Antwort hier einfliegt.“

Die Briefe an den Weihnachtsmann dürfen jetzt schon rausgehen. Doch wer nicht an den Weihnachtsmann glaubt, der kann auch an das Christkind schreiben. Dafür haben die Kinder dann auch noch etwas länger Zeit. Jeder Brief, der bis drei Tage vor Heiligabend in Engelskirchen ankommt, wird noch beantwortet. Hier findest du noch weitere Informationen zu den Weihnachtspostfilialen in Himmelpfort und Engelskirchen. (mbo)