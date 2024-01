Deutsche Post immer wieder in der Kritik – Kunden sollten froh sein, dass es nicht so läuft wie HIER

Die Lieferungen der Deutschen Post sind vielen Kunden heilig. Nachdem man tagelang und sehnsüchtig auf sein Paket gewartet hat, ist es besonders ärgerlich, wenn man den Boten der Deutschen Post dann doch verpasst.

Im Anschluss folgt oft eine mühselige Suche nach der Lieferung, die sich entweder in einer Packstation, einer Deutschen-Post-Filiale oder beim Nachbarn befinden kann. Viele Kunden des Unternehmens finden es nervig, wenn sie ihre Post dann an der entsprechenden Stelle abholen müssen. Doch eine Methode, wie sie in anderen EU-Ländern Gang und Gäbe ist, würden viele hierzulande wohl auch nicht wollen.

Deutsche Post: HIER sind Boten besonders mutig

Wie „TZ“ mit Verweis auf einen „Reddit“-Beitrag berichtet, nehmen es Paketzusteller in Dänemark offenbar nicht ganz so genau wie die Kollegen der Deutschen Post. Während hierzulande Lieferungen höchstens mal an versteckten Ablageorten im Gartenhaus, der Garage oder im Treppenhaus abgeliefert werden, machen sich die dänischen Kollegen weniger Mühe.

„In Dänemark werden Pakete einfach draußen abgestellt und nicht gestohlen“, schreibt ein Nutzer in dem „Reddit“-Forum zu einem Foto, auf dem ein großes Paket einfach an der Eingangstür zu einem Geschäft lehnt – und das an einer öffentlichen Straße mit Gehweg. „Dies ist ein Bild von einer der belebtesten Straßen in Kopenhagen. Es wurde dort abgestellt, bevor das Geschäft geöffnet wurde. Das sieht man immer wieder.“

Deutsche Post: „Wurde noch nie ein Paket gestohlen“

Nicht nur in Dänemark, auch in Amsterdam oder England haben sowohl Paketboten als auch Empfänger noch Vertrauen in die Mitmenschen. „Als ich in einem Wohnhaus in Amsterdam lebte, wurden Pakete einfach im unteren Stockwerk neben dem Aufzug abgestellt“, kommentiert ein „Reddit“-Nutzer den Beitrag. Hätten sich mehrere Lieferungen angesammelt, hätte dennoch jeder Einwohner nur sein eigenes genommen.

„Ich wohne in einem Vorort im Süden Londons und mir wurde noch nie ein Paket auf meiner gut sichtbaren Eingangstreppe gestohlen“, berichtet jemand. Auch in den USA sei es „sehr üblich“, Pakete einfach draußen stehen zu lassen.