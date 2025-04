Deutsche Post will lästiges Problem lösen – doch DAS wird Kunden gar nicht gefallen

Die liebste Postkarte aus dem Urlaub, der herzliche Brief der Oma oder die nervige Stromrechnung – immer wieder landet etwas im Briefkasten. Und während man gemütlich auf Reisen ist, kann der liebe Nachbar ja nachsehen, was so an Post ins Haus flattert. Klingt soweit ganz entspannt, oder?

Aber Moment mal – was passiert, wenn ein wichtiger Brief eintrifft, und man gerade nicht zu Hause ist? Noch schlimmer, was, wenn man nicht möchte, dass der Nachbar den Inhalt liest? Genau hier kommt eine neue Funktion der Deutschen Post ins Spiel – und sie hat eine neue Lösung parat, die für Überraschung sorgt. Doch: Manche könnten damit so gar nicht einverstanden sein.

Deutsche Post: Briefe per E-Mail – dank „POSTSCAN“-App

„Den eigenen Briefkasten immer dabei“ so beschreibt es die Deutsche Post die neue App. Mit „POSTSCAN“ können die Briefe ganz einfach per E-Mail gelesen werden. Aber wie funktioniert das? Ganz einfach: Die Post scannt deine Briefe und sendet sie als PDF-Datei direkt in deine Mailbox.

Die Post betont dabei, dass die Datenübertragung verschlüsselt ist und die deutschen und europäischen Datenschutzstandards eingehalten werden. Ebenfalls wird jede E-Mail mit dem bekannten Deutschen-Post-Logo versehen und ein blauer Haken kennzeichnet den Absender als „geprüft und authentisch“. Man kann also beruhigt sein, dass keine Fake-Briefe in die Mailbox gelangen.

14,99 Euro pro Monat – ohne Zusatzkosten

Aber damit nicht genug: Diese Technologie deckt alle sendungsfähigen Poststücke ab – von Postkarten über Briefsendungen bis hin zu Einschreiben. Scannen, speichern, und dann wird das Original einmal im Monat an die gewünschte Adresse zugeschickt. Einziger Haken? Der Service kostet 14,99 Euro im Monat, aber da kommen keine weiteren Zusatzkosten für die E-Mail-Zustellung hinzu.

Außerdem ist der Dienst der Deutschen Post bisher nur für Kunden von GMX und Web.de verfügbar. Dahinter steckt eine erweiterte Kooperation mit 1&1, dem Betreiber der beiden E-Mail-Dienste. Diese Kunden können ab dem 29. Oktober den Service dann nutzen.