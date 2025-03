Deutsche Post will Briefzustellung ändern – Kunden fürchten Schlimmes: „Blödsinn“

Na, da raufen sich die Kunden die Haare! Bisher ist es vor allem in größeren Städten gang und gäbe, dass ein Mitarbeiter der Deutschen Post die Briefe bringt und ein anderer die Pakete. Oft kommt die Briefpost mit einem Fahrradfahrer der Deutschen Post, während die Pakete logischerweise in einem Transporter vor die Tür fahren – klar, müssen die Wege möglichst kurz gehalten werden, da ja schließlich schwerere Pakete getragen werden müssen.

Vor allem in den engeren Innenstädten ist das oft für Mitarbeiter von Deutsche Post und auch DHL ein Problem. Das will die Deutsche Post möglichst minimieren und gemeinsam mit der DHL diese Trennung beseitigen. Das soll mit einer neuen Art von Zustellung erfolgen. Doch Kunden schwant schon Böses…

Deutsche Post will Briefzustellung ändern

Mit der neuen Verbundzustellung soll ein einziger Zusteller sowohl Brief- als auch Paketpost bewältigen. In ländlichen Gegenden ist das schon längst üblich, dort ist es aber auch nicht so eng wie in Großstädten. In den letzten Jahren hat die Deutsche Post aber sukzessive die Verbundzustellung auch schon auf die Außenbezirke von Großstädten ausgeweitet – künftig soll das auch immer mehr in den Cities und Innenstädten passieren.

Um möglichst wenige Probleme beim Fahren, Parken und Rangieren zu haben, soll die Deutsche Post sogenannte „Haltepunkte“ ausgedacht haben. Dort sollen künftig Zusteller ihr Fahrzeug parken und von dort die Paket- und Briefempfänger fußläufig erreichen. Ob das aber in dicht bebauten Gegenden so klappt, bleibt fraglich.

Kunden fürchten Schlimmes: „Blödsinn“

Das sehen auch viele Kunden von Deutscher Post und DHL so. Hier einige ausgewählte Kommentare der Newsplattform MSN, das Kooperationspartner dieser Redaktion ist:

„Die Post (Briefe) hätte man schon vor zehn Jahren digitalisieren müssen. Was eine Papierverschwendung!“

„Ach, deshalb wurde erst kürzlich das Briefporto erhöht. Die Post muss nun mehr Fahrzeuge kaufen und braucht daher mehr Geld. Jetzt ist mir einiges klar geworden!“

„Wer denkt sich denn solchen Blödsinn aus? Der Postbote kommt heutzutage gefühlt auch nur noch einmal die Woche. Bei zusätzlicher Paketauslieferung schafft er eine Straße pro Tag. Als Nächstes wird vorgeschlagen, die Rentner für den Dienst zu verpflichten. Hier in Deutschland wird alles immer merkwürdiger.“

Die Skepsis ist also groß bei Kunden. Es bleibt abzuwarten, wie die Neuerung in der Realität umgesetzt wird…