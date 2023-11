Deutsche Post revolutioniert die Zustellung – so wird deine Post jetzt geliefert

„Life is a Highway“ sang schon Rascal Flatts 2006. Auch für die Lkw-Fahrer der Deutschen Post ist das jeher ihr Lebensmotto. Umweltfreundlicher als Post per Flugzeug zu transportieren ist das allemal, doch stoßen auch Lkws mehr als genug CO2 in die Atmosphäre.

+++ Deutsche Post: Nächste Preiserhöhung kommt! Für diese Sendungen musst du bald draufzahlen +++

Darum hat die Deutsche Post nun ein Pilotprojekt gestartet. Ab sofort geht es für einige Lieferanten auf den „E-Highway“.

Deutsche Post schickt ersten Oberleitungs-Lkw auf Testfahrt

Die Deutsche Post geht neue Wege und schickt jetzt den ersten Oberleitungs-Lkw über die Autobahn A1. Dieser fährt mit Strom über eine Oberleitung, wie man es sonst nur von Bahnen kennt. Der vollelektrische Lkw kommt zunächst auf der Strecke zwischen Lübeck und Reinfeld in Schleswig-Holstein zum Einsatz.

Auch gut zu wissen: DHL: Schock zu Weihnachten! Was Kunden beim Versand von Paketen beachten müssen

Der 29-Tonner soll täglich über 80 Kilometer zurücklegen und dabei Briefe und Pakete in die Verteilzentren in Hamburg und Lübeck bringen. Bis zu 900 Paketsendungen könne er dabei transportieren. Neun Batterie-Pakete mit einer Kapazität von 297 Kilowattstunden machen das möglich. Bis zu 250 Kilometer weit schafft es der E-Lkw.

Deutsche Post: So sieht der neue Oberleitungs-Lkw aus. Foto: dpa

Projekt läuft noch bis 2025

„Wir wollen unsere Emissionen weiter reduzieren und sind bereit, dafür auch neue Technologien zu testen“, so der Leiter der DHL und Deutsche Post Niederlassung in Kiel, Ingo Kutsch. „DHL setzt bereits seit längerem auf Elektromobilität, allein im Regionalverkehr haben wir bereits 13 Lastwagen im Einsatz“, erklärt der Sprecher. „Aber das neue Fahrzeug ist der erste Elektro-Lkw mit Oberleitung.“

Mehr News:

Er soll nun jeweils von dienstags bis freitags eingesetzt werden, langfristig aber auch an sechs Tagen pro Woche. Über Nacht lädt der Lkw in einer mobilen Station im Briefzentrum Lübeck wieder seine Batterien auf. Seit Dienstag (21. November) ist er unterwegs und soll bis Ende 2024 mit der Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft weiterfahren. (mit dpa)