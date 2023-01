Deutsche Post: Briefzustellung vor dem Aus? Diese Nachricht lässt Kunden hellhörig werden

Kunden der Deutschen Post dürften bei dieser Nachricht die Ohren spitzen: Offenbar plant das Unternehmen aus der sogenannten Universaldienstleistung auszusteigen! Bedeutet: Die Deutsche Post würde die Verpflichtung zur flächendeckenden Zustellung an den Staat zurückgeben – nicht ohne Folgen für die Kunden.

Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post laufen. 15 Prozent mehr Lohn fordern die Beschäftigten. Einigung ist bislang nicht in Sicht, erste Streikmaßnahmen gab es bereits. Doch egal, wie die Verhandlungen ausgehen: Den Mega-Knall könnte es wohl erst nach einer Tarifeinigung geben.

Deutsche Post: DAS wären die Folgen für Kunden

Der Vorstand der Deutschen Post könnte einen Exit aus der sogenannten Postuniversaldienstleistung planen! Das Postgesetz erlaubt diesen drastischen Schritt, wie „Welt“ berichtet. Wenn der Fall eintritt, müsste der Bund neue Regelungen finden, wie die Briefzustellung in Deutschland aufrechterhalten werden kann.

Und die Folgen für Kunden könnten drastisch sein: Möglich wäre, dass nur noch an vier oder fünf Werktagen (statt an sechs) deine Post zu dir nach Hause kommen. Und auch Kunden auf dem Land müssten mit Einschränkungen rechnen: Die Postverteilung könnte hier ausgedünnt werden. Doch nicht nur Kunden wären betroffen – natürlich auch die Arbeitnehmer: Die Zukunft etlicher der 220.000 Arbeitsplätze des Konzerns wären unsicher.

Deutsche Post: Treffen im Dezember

Nach Informationen der „Welt“ gab es im vergangenen Dezember ein Treffen zwischen Managern des Bereichsvorstands Betrieb der Post und Zuständigen der Bundesnetzagentur in Bonn. Die Behörde überwacht und regelt die Postzustellung in Deutschland. Bei dem Treffen soll es um rechtliche Schritte zum Ausstieg aus dem Universaldienst gegangen sein. Und die Lage ist klar: Der Konzern kann im Prinzip den gesamten Briefdienst oder auch Teile davon aufkündigen.

Man darf gespannt sein, ob es letztendlich so weit kommen wird. In Zeiten, in denen der E-Mail-Verkehr stetig zunimmt, wäre es nicht abwegig…