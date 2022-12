Deutsche Post, DHL & Co: Frist abgelaufen! Wenn du jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke verschickt hast, wird es teuer

Paketdienstleister wie die Deutsche Post, DHL & Co. haben kurz vor Weihnachten alle Hände voll zu tun. In den Online-Shops wird ordentlich bestellt und viele verschicken die Weihnachtsgeschenke an ihre Liebsten noch auf den letzten Drücker. Doch es könnte bereits zu spät sein.

Denn die Frist ist bei einigen Paketdienstleistern bereits abgelaufen. Wer möchte, dass seine Pakete jedoch noch rechtzeitig unterm Tannenbaum an Heiligabend ankommen, der muss sich beeilen. Außerdem musst du damit rechnen, dass dich das Verschicken deutlich mehr Geld kosten könnte.

Deutsche Post, DHL & Co: DIESE Optionen hast du noch

Laut DHL hatten Kunden am Dienstag (20. Dezember) die letzte Gelegenheit ihre Pakete per Standardversand zu verschicken. Wer die Frist eingehalten hat, kann zumindest innerhalb Deutschlands sicher sein, dass das Geschenk noch rechtzeitig ankommt.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 570.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

Eine letzte Chance gibt es noch, doch die wird für Absender teuer. Per Express-Versand bis zum 21. Dezember kommt das Paket noch rechtzeitig zu Weihnachten an. Für Pakete ins EU-Ausland ist die Frist bereits abgelaufen. Hier kann nun nicht mehr mit einer rechtzeitigen Ankunft garantiert werden. Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands sollten bis zum 22. Dezember verschickt sein.

Bei DPD, GLS und Hermes könnten die Kunden noch Glück haben. Abgabefrist für Pakete mit Standard-Frankierung ist am 21. Dezember um 12 Uhr abgelaufen. Wer diese Frist verpasst, hat noch Chancen in den Prio- oder Express-Tarifen von DPD. Die Päckchen müssen aber bis allerspätestens 23. Dezember um 12 Uhr abgegeben werden.