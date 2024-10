Deutsche Bank-Kunden in Sorge – der Grund liegt in dieser Nachricht

Kunden der Deutschen Bank sollten jetzt unbedingt weiterlesen. Eine ganz bestimmte Nachricht macht gerade die Runde. Viele sind deswegen jetzt in großer Sorge.

Deutsche Bank-Kunden müssen in diesen Tagen sehr gut aufpassen. Aktuell erhalten sie eine Mail, die viele in Angst und Schrecken versetzt. Dabei handelt es sich um eine Phishing-Nachricht! Die Verbraucherzentrale warnt.

Deutsche Bank-Kunden müssen auf diese Mail ganz besonders aufpassen

Die Mail beginnt ohne jegliche Anrede. Inhaltlich wird darüber informiert, dass das Login für das Online-Banking vorübergehend gesperrt wurde. Um den Zugang wiederherzustellen, benötigst du zusätzliche Informationen aus dem Aktivierungsbrief. Nach „erfolgreicher Aktivierung“ habe man die Möglichkeit, sich „90 Tage lang“ ohne den Aktivierungsbrief anzumelden.

Darunter ist ein Button mit der Aufschrift „Online-Banking“ zu finden. Über diesen Button sollst du die angebliche Aktivierung vornehmen. Doch, Vorsicht: Die Verbraucherzentrale rät dringend davon ab, auf solch einen Button zu klicken! Darüber versuchen die Kriminellen nämlich an deine sensiblen Daten zu gelangen.

Das rät die Verbraucherzentrale den Deutsche-Bank-Kunden

Unter dem Hinweis „WICHTIG“ wird noch ein zeitliches Limit festgesetzt. Schließt du die Aktivierung nicht „innerhalb von 2 Tagen“ ab, wird dein Konto dauerhaft gesperrt. Mit solch einem zeitlichen Limit wird versucht, Druck auszuüben. Nicht nur das knappe zeitliche Limit ist ein Zeichen für Phishing, auch die fehlende Anrede und die unseriöse Absenderadresse machen deutlich, dass es sich um Phishing handelt.

Die Verbraucherzentrale hat deswegen einen wichtigen Rat an dich: Schieb die Mail auf jeden Fall in dem Spam und klicke nirgendswo drauf. So solltest du auf der sicheren Seite sein.