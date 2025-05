Deutsche Bank, Commerzbank & Co.: Wichtige Änderung für Kunden – es betrifft ihr Bargeld

Schlechte Nachrichten für Kunden der Deutschen Bank, Commerzbank & Co. Die Cash Group, zu der auch die Postbank und die Hypovereinsbank gehören, hat eine Ankündigung, denn bald wird dieses praktische Angebot schlussendlich eingestellt.

In Deutschland geht die Anzahl der Geldautomaten und Bankfilialen immer weiter zurück. Das hat mehrere Gründe: Sprengungen von Bargeldautomaten, Sparmaßnahmen und die wachsende Beliebtheit des digitalen Zahlungsverkehrs. Trotzdem muss der Zugang zu Bargeld gewährleistet werden, weswegen die Deutsche Bank, Commerzbank & Co. einige Alternativen anbieten.

Deutsche Bank, Commerzbank & Co.: Kooperation wird am 30. Juni beendet

So können Kunden auch bei ausgewählten Einzelhändlern Bargeld abheben, wie unter anderem bei Filialen der Shell-Tankstellenkette. Ein praktischer Service, denn Tankstellen haben oft länger und auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Mit diesem Angebot ist jedoch bald Schluss, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

Ein Sprecher der Commerzbank und Deutschen Bank erklärt, dass die Kooperation zwischen den Banken der Cash-Group und der Shell-Tankstellenketten am 30. Juni beendet wird. Kunden können also in Zukunft nicht mehr bei der Tankstelle Bargeld abheben.

Grund für die Einstellung der Kooperation ist, laut dem „Westfälischer Anzeiger“, eine strategische Neuausrichtung der Banken im Umgang mit Bargeld. Für viele Kunden der Deutschen Bank, Commerzbank & Co. wird das Abheben von Bargeld künftig wohl aufwendiger werden, insbesondere in ländlichen Gebieten. Ein großer Vorteil der Kooperation mit Shell war, dass Filialen von Shell sowohl in der Stadt als auch auf dem Land weitverbreitet sind.

Postbank hat ein neues Angebot für Kunden

Das Abheben von Bargeld soll jedoch mit einem neuen Angebot etwas erleichtert werden. Kunden der Postbank „steht mit dem ‚Bargeld Code‘ seit November letzten Jahres eine Alternative zur Verfügung, mit der sie bei 12.500 teilnehmenden Einzelhändlern täglich bis zu 1000 Euro abheben oder einzahlen können“, wie ein Sprecher gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ erklärt. Das Angebot soll auch bald für Kunden der Deutschen Bank erweitert werden.

Auf der Website der Bank heißt es: „Der Service ist in der Postbank-App unter Bargeld-Code zu finden. Dort können Kunden einen Barcode erzeugen, mit dem sie innerhalb von zwei Stunden bei einem teilnehmenden Einzelhändler Geld erhalten beziehungsweise einzahlen können. Sie müssen den Barcode lediglich an der Kasse vorzeigen. Die App zeigt Standorte in der Nähe an.“ Das bedeutet jedoch, dass man für dieses Angebot ein Smartphone benötigt und benutzen kann. Voraussetzungen, die insbesondere bei älteren Kunden oft zu einem Problem werden können.