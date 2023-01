Deutsche Bahn: Mitarbeiter packen aus – „In erbärmlichem Zustand“

Bereits seit Jahren muss die Deutsche Bahn regelmäßig heftige Kritik einstecken. Grund dafür sind beispielsweise Verspätungen, Baustellen oder der Ausfall von kompletten Fahrten. Jetzt sind es allerdings nicht mehr nur verärgerte Kunden, die gegen den Konzern wettern – auch aus den eigenen Reihen wird scharf geschossen.

Besonders in den sozialen Medien machen DB-Mitarbeiter ihrem Ärger Luft. Die besten Wutreden werden zum Teil sogar in eigens dafür erstellten Foren festgehalten. Eines der Highlights machte nun jedoch via Twitter die Runde – nämlich die äußerst humorvolle Durchsage eines Bahn-Angestellten.

Lokführer zieht über DB-Züge her

„Es tut mir leid, dass die Deutsche Bahn Ihnen einen Zug in solch erbärmlichem Zustand bereitstellt. Nichts geht hier. Ich fahre diesen Zug nur unter Protest, aber irgendwie müssen Sie ja wegkommen“, ließ der Lokführer verlauten und verlor damit kein gutes Wort über seinen Arbeitgeber – ganz zur Aufmunterung seiner Passagiere.

Der erst kürzlich amtierende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Martin Burkert, kann den Unmut hingegen kaum nachvollziehen. Immerhin komme man den DB-Angestellten sogar einen Schritt entgegen, wie er gegenüber „FAZ“ erklärte: „Die Mitarbeiter im Zug bekommen viel mehr Freiraum als früher, weil die Deutsche Bahn inzwischen verstanden hat, was sie an ihnen hat.“

Mehrere Themen:

DB-Mitarbeiter werden gelobt

Und Burkert geht sogar noch genauer darauf ein: „Früher hätte es für Abweichungen von der offiziellen Vorgabe eine Abmahnung gegeben.“ Mittlerweile werden die DB-Mitarbeiter stattdessen für ihr Handeln sogar mit dem Applaus der Kunden – wenn auch überwiegend nur im Netz – überschüttet.