Deutsche Bahn mit drastischer Maßnahme vor Streik-Beginn! „Absolut nicht in Ordnung“

Der Warnstreik am Montag (27. März) stellt vor allem die Geduld der Kunden der Deutschen Bahn auf eine harte Probe. Pendler und Reisende schauen zum Wochenstart komplett in die Röhre, weil alle Züge im Nah- und Fernverkehr für 24 Stunden still stehen.

So geht ab Mitternacht in der Nacht von Sonntag auf Montag nichts mehr – doch damit nicht genug. Eine Maßnahme der Deutschen Bahn sorgt bereits Stunden vor dem Mega-Streik für Mega-Wut!

Deutsche Bahn: Viele Verbindungen schon vor Mitternacht gestrichen

Die Angestellten der Deutschen Bahn – genauer: die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft EVG – macht ernst. Ab Mitternacht am Sonntag bzw. Montag um 0 geht nichts mehr.

Während viele Pendler sich deshalb schon am Samstag und Sonntag auf den Weg zu ihren Zielen machten und damit zwangsläufig für überfüllte Züge und Chaos sorgten, gibt es auch Menschen, die so lange wie möglich auf das öffentliche Verkehrsangebot der Deutschen Bahn angewiesen sind. Doch in Vorbereitung auf den Streik am Montag hat das Unternehmen eine Maßnahme getroffen, die genau diese Menschen im Regen stehen lässt.

So kommentiert eine Reisende am Sonntag entsetzt auf der Facebook-Seite der Bahn: „Liebes DB-Team. Den Streik an sich finde wichtig und gut, denn auch wir im Krankenhaus streiken für unser Recht. ABER was ich absolut nicht in Ordnung finde, ist die Tatsache, dass schon ab 21 Uhr keine S-Bahnen mehr fahren, obwohl der Streik ab 0 Uhr beginnt. Warum kommuniziert man dann öffentlich, der Streik würde erst um 0 Uhr beginnen, wenn ihr die S-Bahnen schon drei Stunden vorher aus dem Verkehr zieht?!“

Tatsächlich fallen viele Verbindungen schon vor Mitternacht aus – und das ist laut Deutscher Bahn in Hinblick auf den Streik auch so gewollt, wie das Unternehmen in einer Antwort an die Kundin erklärt: „Um die Streikauswirkungen möglichst gering zu halten und danach auch schnell wieder komplett einsatzfähig zu sein, starten einige Züge gar nicht erst, sodass sie nicht irgendwo stranden und weit weg von ihrem nächsten Einsatzort sind.“

