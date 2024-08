Deutsche Bahn: Jetzt kommt’s knüppeldick! Pendler müssen monatelang ausharren

Jetzt wird es ernst! Wer künftig auf einer der wichtigsten Zugstrecken des Landes mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, muss sich auch unabhängig von Verspätungen auf eine lange Fahrt einstellen. Denn ab Freitag (16. August) um 22 Uhr kommt es zu einer vier Monate langen Sperrung der ICE-Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Ja, richtig gelesen – vier Monate!

Die Strecke wird dabei zwar nicht komplett dichtgemacht, doch müssen die Züge währenddessen umgeleitet werden – was die Fahrt deutlich in die Länge zieht.

Deutsche Bahn: Monatelange Sperre kommt

Vom 16. August bis zum 14. Dezember 2024 führt die Deutsche Bahn aufwendige Sanierungsarbeiten an der Strecke zwischen Hamburg und Berlin durch. Das hat weitreichende Auswirkungen auf den Fernverkehr.

Normalerweise dauert eine Fahrt von Hamburg nach Berlin mit dem ICE knapp zwei Stunden. Doch in den nächsten vier Monaten müssen die Fernzüge über Stendal, Salzwedel, Uelzen und Lüneburg umgeleitet werden. Ein Umweg, der die Fahrtzeit auf der Strecke um 45 Minuten erhöht. Und das ist noch nicht alles: Es fahren auch nur noch die Hälfte aller ICEs im Tagesbetrieb. Statt wie bisher zwei Fernzügen pro Stunde wird nur noch einer stündlich aufs Gleis geschickt.

Sperrungs-Chaos ist erst der Anfang

Und wenn man die viermonatige Sperrung hinter sich hat, ist das Chaos aber noch nicht zu Ende. Denn das war nur der erste Schritt der Sanierung. Ab August 2025 erfolgt dann die sogenannte Generalsanierung. Und das heißt: wieder monatelange Sperren!

Zusätzlich gibt es bis zum 29. September 2024 noch eine Sperrung zwischen Hamburg und Schwerin. Dort greift die Bahn noch rabiater durch: Hier fährt nämlich in dieser Zeit überhaupt kein ICE mehr. Auf der Strecke kann man nur noch per Ersatzbus pendeln – oder mit einem Intercity, der einmal am Tag (!) fährt. (mit dpa)