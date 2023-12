Deutsche Bahn: DAS wird 2024 zur Pflicht – Kunden müssen sich umstellen

Für Kunden der Deutschen Bahn kommt’s im neuen Jahr richtig dicke. Denn wie die Lokführergewerkschaft GDL am Dienstagnachmittag (19. Dezember) verkündete, drohen ab Januar bundesweit Mega-Streiks (hier mehr Infos dazu).

Aber schon kommt auf Reisende die nächste Hiobsbotschaft zu. Denn die Deutsche Bahn schraubt 2024 an seinen Regeln herum. Wer diese missachtet, für den könnte eine böse Überraschung drohen.

Deutsche Bahn: DAS wird plötzlich Pflicht

Wer bislang sicher gehen wollte, dass er seine Zugfahrt nicht im Stehen erleben muss, für den war das Reservieren eines Sitzplatzes bislang schon unerlässlich. Ärgerlich genug, wenn man dann in einen ICE oder IC steigt und der gebuchte Sitzplatz gar nicht verfügbar ist, etwa, weil der Waggon aus dem Betrieb genommen werden musste.

Im nächsten Jahr kommt auf Kunden aber eine Reservierungspflicht zu. Für nahezu alle Verbindungen in internationale Gefilde muss dann im Vorfeld ein Sitzplatz gebucht werden, berichtet „chip.de“. Ob eine Reservierungspflicht besteht oder nicht, wird dir dann bereits bei der Zugbuchung in der DB Navigator App angezeigt.

Diese Verbindungen sind betroffen

Wer ab Sommer 2024 eine Verbindung ins europäische Ausland bei der Deutschen Bahn bucht, muss sich einen Sitzplatz reservieren. Wie der Bahn-Konzern mitteilt, soll die neue Pflicht zwischen dem 1. Juni und dem 1. September 2024 eingeführt werden.

Schon jetzt müssen Kunden bei ihrer Buchung des TGV nach Paris oder mit weiteren Zügen der DB nach Italien, den Niederlanden oder Dänemark einen Sitzplatz buchen. Ab Sommer 2024 wird das dann auch für Österreich, Tschechien, Belgien und ausgewählte Verbindungen in die Schweiz zur Pflicht. Ausgenommen von der Reservierungspflicht sind laut „chip.de“ Regionalzüge sowie die Strecken Karlsruhe – Basel und Stuttgart – Singen – Zürich.

Weitere Nachrichten:

Mit ein Grund für die neue Regel: Die Fußball-Europameisterschaft. Diese wird 2024 bis Mitte Juli in insgesamt zehn deutschen Städten ausgetragen. Kunden sollten bei ihrer Buchung also besser das Kleingedruckte lesen, bevor am Ende eine böse Überraschung droht.