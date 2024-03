Deutsche Bahn dreht an der Preis-Schraube – was nach dem Streik auf Kunden zukommt

Die Streiks der Deutschen Bahn haben in den vergangenen Monaten besonders Pendler auf Trab gehalten. Während die Bahnsteige größtenteils menschenleer waren, tummelte sich der Verkehr auf den Straßen und stellte die Nerven etlicher Autofahrer auf die Probe. Nun will der Konzern etwas an den Preisen ändern. Was da in den kommenden Wochen auf die Kunden zukommt?

Mehr als vier Monate lang schienen die Tarifverhandlungen der Deutschen Bahn kein Ende zu nehmen. Während eine Einigung lange nicht in Sicht war und viele Reisende sich bereits auf das Schlimmste über die Ostertage eingestellt hatten, haben die Gewerkschaft GDL und die Bahn nun endlich eine Lösung gefunden.

Deutsche Bahn kommt Kunden großzügig entgegen

Während der vergangenen streikintensiven Wochen hat so manch ein Pendler mit Sicherheit schon mal darüber nachgedacht, ob er sich auch in Zukunft auf die Deutsche Bahn verlassen will. Unter den Reisenden machte sich Unmut breit und zuletzt fehlte einigen auch das Verständnis für die andauernden Tarifverhandlungen. Nun will der Konzern seinen Kunden jedoch mit einem großzügigen Schritt entgegenkommen und sich für die Geduld der Fahrgäste bedanken.

Laut Informationen der „BILD“ will die Deutsche Bahn die Gemüter mit einer Rabatt-Aktion beruhigen. Zumindest für ein paar Tage sollen Fahrgäste zu besonders günstigen Preisen quer durch Deutschland fahren können. „Vom 2. bis zum 4. April gibt die Bahn 20 Prozent Rabatt auf ihre Spar- und Super-Sparpreise. Damit sind Fahrten mit dem ICE oder Intercity innerhalb Deutschlands bereits ab 14,30 Euro möglich“, erklärte ein Bahn-Sprecher gegenüber der „BILD“. Während darüber hinaus auch mit der BahnCard 25 oder 50 weitere 25 Prozent gespart werden können, sind Flexpreise, Gruppentarife und das City-Ticket von diesem Rabatt-Angebot ausgeschlossen. Die Tickets sollen ab dem 2. April nachmittags im Verkauf und dann für Fahrten bis zum 1. Oktober gültig sein.

Deutsche-Bahn-Kunden sollten bei der Schnäppchenjagd allerdings beachten, dass die rabattierten Tickets nur im DB Navigator oder online erhältlich sind. Wie viele Fahrgäste die Entschuldigung annehmen und tatsächlich für kleines Geld auf große Reisen gehen, bleibt zunächst abzuwarten.