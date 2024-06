Deutsche Bahn: Rätsel um mysteriösen Sitz – „Als Kind da gern gesessen“

Na, als ob die Deutsche Bahn nicht schon genug Rätsel stellen würde! Wer mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, muss sich in der Regel mit zig Problemen auseinandersetzen: Verspätungen, Ausfälle, defekte Stellwerke, defekte WCs, Ausfall der Reservierungsmöglichkeiten, kaputte Türen, Ausfall des Bordbistros, defekte Steckdosen, zu heißer Kaffee und und und.

Jetzt kommt ein neues „Problem“ dazu, das viele Passagiere verwirrt. Auf dem Diskussionsforum Reddit postete ein User ein Foto eines kleineren Sitzplatzes in der Deutschen Bahn. Tatsächlich ist dieser Sitz wesentlich kleiner als alle anderen Sitze. Was hat es denn mit diesem ungewöhnlichen Sitz auf sich?

Deutsche Bahn: Rätsel um mysteriösen Sitz

Der User fragt: „Ich habe gerade im Zug zwei von solchen kleinen Sitzen entdeckt. Die ‚Lehne‘ kann man nach unten umklappen, aber ein Sitz ist es mit hochgestellter Lehne ja trotzdem. Sind diese Sitze für Kleinkinder?“

Andere User sind sich auch unsicher, worum es sich bei diesem Sitz handeln könnte. „Als Kind wäre ich da gerne gesessen“, schreibt ein Reddit-User noch. Ein anderer hat eine Vermutung: „Das ist eine Kofferablage, die auch als Kindersitz genutzt werden kann. Als ich früher Zug gefahren bin, war das auch der Stammsitz meines Plüschlammes.“

Na, was denn jetzt? Kindersitz? Kofferablage? Gar etwas ganz anderes? Gegenüber „tz.de“ löst ein Bahnsprecher das Rätsel auf: „Die kleineren Sitze können als Ablagefläche, aber auch von Kindern genutzt werden. Sie sind nur in einem kleineren Teil unserer Flotte in älteren Doppelstock-Fahrzeugen zu finden und werden in neuen Fahrzeugen nicht mehr eingebaut“. Da kann sich ja das Kind freuen, das sich noch so einen Sitz ergattert. Einen guten Ausblick, weil der Sitz erhöht ist, soll man laut den Usern auch noch haben…