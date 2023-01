Deutsche Bahn mit eindeutiger Ansage zur Maskenpflicht – darauf haben viele Reisende längst gewartet

Fast nirgendwo braucht man in Deutschland noch eine Maske – außer in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Neun von 16 Bundesländern haben die Maskenpflicht im Nahverkehr bereits abgeschafft, doch die Regelung betrifft nicht den Fernverkehr.

Doch das könnte sich bald ändern. Zumindest fordert das nun die Deutsche Bahn für ihre Passagiere. Das letzte Wort hat der Bund, aber die Chancen stehen nicht schlecht.

Deutsche Bahn will keine Maskenpflicht im Fernverkehr mehr

Die Deutsche Bahn befürworte demnach ein baldiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr „schon in den kommenden Wochen“. „Wie im Luftverkehr sollten wir auch im Fernverkehr auf Freiwilligkeit setzen“, teilte der Konzern am Mittwoch (11. Januar) mit. „Ein Flickenteppich mit unterschiedlichsten Regelungen ist Fahrgästen und Mitarbeitenden immer schwerer zu vermitteln.“

Damit spricht die Deutsche Bahn wohl tatsächlich vielen Menschen aus der Seele. Den Frust der Fahrgäste bekommt immerhin meistens das Personal in den Zügen und Bussen ab. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kritisierte in dem Zuge vor allem die unterschiedliche Regelung in den einzelnen Bundesländern. Vielmehr solle auf die „Freiwilligkeit und die Vernunft der Reisenden“ gesetzt werden, so der stellvertretende EVG-Vorsitzende Kristian Loroch.

Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hatten die Maskenpflicht in ihren öffentlichen Verkehrsmitteln bereits abgeschafft. Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Baden-Württemberg ziehen bis Anfang Februar nach. Auch der Fahrgastverband „Pro Bahn“ sprach sich für ein zeitnahes Ende der Maskenpflicht aus.

SO stehen die Chancen

Die FDP wurde sogar noch deutlicher und forderte umgehend die Maskenpflicht in ICEs, ICs, ECs und Fernbussen wie Flixbus aufzuheben. Auf Twitter legte FDP-Generalsekretär Bijan Djir sogar einen genauen Zeitraum fest: „Spätestens Anfang Februar“. Gesundheitsminister Karl Lauterbach scheint ein früheres Ende der Maskenpflicht zumindest nicht auszuschließen.

„Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen“, sagte Lauterbach dem „Stern“. „Aber ich will mich da nicht auf ein Datum festlegen.“ Wichtig sei, die Lage sehr genau zu beobachten und dann zu bewerten. Derzeit sei es „noch zu früh“. „Wir haben noch volle Kliniken und Ausfall beim Personal.“ Die Entscheidungsgewalt beim Fernverkehr hat der Bund. Nach geltendem Infektionsschutzgesetz sind hier noch bis zum 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben. Doch eine einfache Verordnung könnte die Regelung leicht kippen. (mit dpa)