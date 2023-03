Deutsche Bahn führt Neuerung an ICE ein – darauf können sich Fahrgäste einstellen

Neuerung bei der Deutschen Bahn! Reisende, die künftig mit dem ICE unterwegs sind, werden sich wundern: Denn in den Zügen der Deutschen Bahn sieht es bald ganz anders aus als bisher gewohnt.

Kurzum: Das Unternehmen plant eine große Veränderung in den Intercity-Express-Zügen.

Deutsche Bahn: Neuerung beim ICE

In einer Mitteilung der Deutschen Bahn heißt es auf Facebook: „Nach unglaublichen 30 Jahren ist es Zeit für ein Make-Over für das Innenraumdesign des ICE.“ Dazu gibt es ein Bild vom Innenraum eines umgestalteten ICE-Zugs. Und tatsächlich: Das Design sieht völlig überarbeitet aus!

Was die Bahnreisenden ab Winter 2023 – dann soll das besagte Make-Over an den Start gehen – erwarten können, sind vor allem

Neue Farbe und neue Materialien

Zusatzfunktionen

Bequeme ICE-Sitze

In den Zügen soll es für Bahnfahrer vordergründig gemütlicher werden. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es dazu unter anderem: „Das Motto ‚Zuhause unterwegs‘ soll sich auch durch den großzügigen Einsatz von Holz an der Wand, den Tischen und Rückseiten der Sitze einstellen.“

Was aber vor allem für Fahrgäste wichtig sein dürfte, sind zusätzliche Ablageflächen und Kleiderhaken an den Plätzen sowie eine Tablet-Halterung an den Rückenlehnen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Deutsche Bahn: So finden Fahrgäste das neue Design

Auf Facebook gehen die Meinungen des neuen Design-Konzepts der Deutschen Bahn noch auseinander. Kommentare lauten:

„Die Sitze sehen irgendwie unbequem aus, sofern man das auf dem Foto erkennen kann.“

„Bin gespannt auf die neue Einrichtung. Dem Anschein nach entspricht das etwas dem sehr gefälligen Design der Lounges nach Umbau.“

„Ich sehe bereits jetzt einen Kritikpunkt: die Armlehnen scheinen ohne Polster ausgestattet zu sein. (Analog alte 1.-Klasse-Sitze). Ansonsten lasse ich mich von den Neuerung überraschen; allerdings mit gemischten Gefühlen: der ICE4-Sitz wurde damals von der DB groß beworben und hatte sich als derartiger Flop herausgestellt, dass nachgebessert wurde. Ich wünsche mir, dass das diesem neuen Design erspart bleiben wird.“

„Dann wird die Fahrzeit wenigstens angenehmer wenn es mal wieder länger dauert.“

Mehr News:

Im Dezember 2023 ist es dann so weit. Erste Tests an diversen Wagen sollen aber bereits im Spätsommer dieses Jahres durchgeführt werden.