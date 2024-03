Deutsche Bahn & GDL: Streik-Wahnsinn vor dem Ende? Jetzt könnte alles ganz schnell gehen

Die Dauerstreiks bei der Deutschen Bahn haben die Fahrgäste in den vergangenen Wochen auf eine echte Geduldsprobe gestellt. Doch nun können die Reisenden erst einmal aufatmen, denn es gibt neue Hoffnung.

Die Gewerkschaft der Lokführer und die Deutsche Bahn verhandeln wieder. Hat der Streik-Wahnsinn jetzt bald ein Ende? Es könnte ganz schnell gehen.

Deutsche Bahn und GDL: Verhandlungen sind gestartet

Die Deutsche Bahn und GDL haben sich zusammengesetzt und befinden sich wieder in Verhandlungen. Und das ist noch nicht alles an guten Neuigkeiten. Scheinbar sind beide Seiten optimistisch, eine Einigung zu finden. „Beide Parteien sind zuversichtlich, in der nächsten Woche ein Ergebnis mitteilen zu können“, teilten der Konzern und die Gewerkschaft am Samstag (16. März) mit.

Während der Verhandlungen soll es keine weiteren Streiks geben, wie die GDL ankündigt. Die Nachricht, dass beide Seiten wieder miteinander verhandeln, kommt überraschend. „Zu vielen Themen wurde eine Verständigung erreicht“, heißt es laut dpa in einer Mitteilung. Die Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Über den weiteren Stand der Verhandlungen sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Verhandlungen würden „intensiv, aber konstruktiv“ verlaufen.

Genau der richtige Zeitpunkt

Gehören die regelmäßigen Streiks damit bald der Vergangenheit an? Kurz vor den Osterferien dürfte diese Nachricht bei den Pendlern für Erleichterung sorgen. Dennoch stellt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Gewerkschaften im Luftverkehr die dringende Bitte: „Die Gewerkschaften sollten rechtzeitig klarstellen, dass während der Osterzeit nicht gestreikt wird“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ am Donnerstag.

Lange war der Streit zwischen den beiden Parteien festgefahren. Zuletzt saßen beide Seiten im Februar zusammen, um eine Einigung im Tarifkonflikt zu finden. Bereits sechs Mal hat die GDL im Tarifstreit bisher zu Arbeitskämpfen aufgerufen.