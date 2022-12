Deutsche Bahn, Flixtrain und Co.: Nach schweren Unglücken an Bahnhöfen – Polizei mit dringender Warnung

Bahnhöfe stellen eine Gefahr für Leib und Leben dar. Doch laut Bundespolizei ist das vielen unbekannt! Ein Fall aus Hamburg hat das erneut bewiesen. Am Donnerstag (22. Dezember) geriet ein 79-jähriger Mann beim Einsteigen in den Zug zwischen Bahnsteigkante und den Zug, da er sein Gleichgewicht verlor.

Mehrere Menschen eilten direkt zur Hilfe und leisteten Erstversorgung. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei warnt nach diesem und weiteren Vorfällen eindringlich vor den Gefahren an Gleisanlagen und Bahnübergängen. Das solltest du beachten!

Deutsche Bahn, Flixtrain und Co.: „Leichtsinniges Verhalten führt zu schweren Unfällen“

Ein weiteres Bahnsteig-Unglück ereignete sich am Sonntag (18. Dezember). Laut der Polizei Stuttgart ereignete sich der dramatische Vorfall gegen 15.30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof. Ein Mann starb bei dem Versuch einen Flixtrain dennoch zu erreichen, obwohl die Türen bereits geschlossen wurden. Dabei geriet der 60-Jährige zwischen Zugwaggon und Bahnsteig, erlitt dadurch tödliche Verletzungen und starb.

Die Polizei in Stuttgart und auch in Hamburg ermitteln in beiden Fällen. „Nach erstem Ermittlungsstand der Bundespolizei ist von einem Unfall auszugehen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung waren laut Zeugenaussagen und Videosichtung der Überwachungskameras nicht erkennbar“, teil die Polizei Hamburg mit. Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei Hamburg vor den Gefahren an Bahnhöfen: „Häufig kommt es an Bahnanlagen durch leichtsinniges Verhalten zu schweren Unfällen, mit lebensgefährlichen Verletzungen.“ Die Betroffenen würden sich durch ihr Verhalten in vielen Fällen nicht nur selbst, sondern oftmals auch Helfer oder Reisende gefährden.

Deutsche Bahn, Flixtrain und Co.: So schützt du dich und andere!

Die Bundespolizei teilt auf der eigenen Website Vorsichtsmaßnahmen, die jeder Bahnreisende beachten sollte. Demnach solle man immer achtsam sein, wenn man sich an einem Ort befinde, an dem sich Züge bewegen. „Denn Züge durchfahren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern. Durch den entstehenden Luftsog können unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten.“ Auch würde man manchmal elektrisch betriebene Züge erst spät hören und registrieren.

Weiter betont die Bundespolizei, dass man Gleise auf keine Fall übertreten dürfe. Außerdem sollte man genügend Abstand zur Bahnsteinkante einhalten. „Die weiße Sicherheitslinie auf dem Boden markiert den sicheren Abstand zur Bahnsteigkante. Übertreten Sie die Sicherheitslinie erst dann, wenn der Zug hält“, so die Bundespolizei.

Deutsche Bahn, Flixtrain und Co.: Oberleitungen können tödlich enden

Auch warnt die Bundespolizei vor weiteren Gefahren. „Jedes Jahr verunfallen Personen, die aus Leichtsinn, Unwissenheit und Abenteuerlust auf abgestellte Güterwagen klettern oder auf S-Bahnen ’surfen‘.“ Fast alle dieser Unfälle würden mit schwersten Verletzungen oder sogar tödlich enden.

Auch interessant:

Bereits die Nähe zu den Oberleitungen genüge für einen Stromschlag. Wie die Bundespolizei weiter warnt haben Oberleitungen eine Stromstärke von über 1.000 Ampere und eine Spannung von 15.000 Volt, das sei 65 mal mehr als in der Steckdose zuhause. „Der menschliche Körper, der zu zwei Dritteln aus Wasser besteht, wird in diesem Moment zum ‚leitenden Gegenstand‘.“