Deutsche Bahn: Kommt jetzt das Europa-Ticket? Konzern sorgt für Gewissheit

Das Deutschlandticket sollte im gesamten Bundesgebiet bereits für großen Jubel. Seit zwei Jahren ist der Günstig-Tarif bereits am Start und macht es für Kunden der Deutschen Bahn möglich, in ganz Deutschland mittlerweile zum Fix-Preis von 49 Euro unterwegs sein.

Jetzt bahnt sich allerdings ein Ticket an, das Reisende weit über die Grenzen Deutschlands hinweg nutzen könnten. Kommt nach dem Deutschlandticket nun das Europa-Ticket? Deutsche-Bahn-Kunden schauen jetzt ganz genau hin.

+++ Deutsche Bahn: Wirbel vor EM 2024 – dringende Warnung an Fans +++

Deutsche Bahn tut sich mit europäischen Bahnkonzernen zusammen

Wie zunächst die „Welt“ berichtete, arbeitet die Deutsche Bahn in Kooperation mit anderen europäischen Bahn-Unternehmen an einem einheitlichen Standard für Online-Buchungen. Darunter neben der DB „sämtliche großen Staatsbahnen von Skandinavien bis Spanien und Italien, darunter (…) die österreichische ÖBB, die Schweizer SBB, die französische SNCF, die polnische PKP und Trenitalia.“

Auch spannend: Deutsche Bahn verprellt Millionen Kunden – „Systematisch benachteiligt“

Ihr gemeinsames Ziel: durchgängige Tickets sowie zuverlässige Zugfahrpläne und Reservierungsoptionen über sämtliche Landesgrenzen hinweg. Bis das Online-Buchungsportal allerdings offiziell in Kraft treten kann, soll es noch dauern.

Portal-Wahnsinn bald ein Ende?

Denn bis das neue Portal an den Start geht, soll es voraussichtlich mehr als ein Jahr dauern. Bislang mussten Urlauber, die mit dem Zug in andere europäische Länder reisen wollten, einige Hürden in Kauf nehmen. Um den günstigsten Bahn-Tarif zu finden, mussten Reisende auf mehrere Portalen Anfragen stellen. Dabei erhielten sie in der Regel mehrere Tickets. Außerdem gingen DB-Kunden oft ein großes Risiko ein, wenn einer ihrer Züge im Ausland ausfiel.

Weitere Nachrichten der Deutschen Bahn:

Diese Probleme sollen mit dem neuen Buchungssystem schon bald der Vergangenheit angehören. Laut „Welt“ ist in diesem Zuge auch eine durchgehende Fahrkarte geplant, mit der unter anderem Deutsche-Bahn-Kunden in ganz Europa fahren können.