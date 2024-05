Deutsche Bahn teilt „Spielregeln“ zur EM mit – das sollten alle Kunden wissen

Nicht nur Fußballbegeisterte, sondern auch viele anderen Menschen fiebern bereits jetzt der Heim-EM 2024 entgegen. Am 14. Juni ist es endlich so weit, wenn Deutschland und Schottland in München zum Eröffnungsspiel aufeinandertreffen. Wer den Spielern nicht nur beim Rudelgucken, sondern vor Ort im Stadion zujubeln möchte, der sollte sich allerdings frühestmöglich um An- und Abreise kümmern. Die Deutsche Bahn teilt allen Bahnreisenden bereits jetzt mit: Das sind die „Spielregeln“ für die kommenden EM-Wochen.

Im Netz veröffentlichte der Konzern die ersten wichtigen Hinweise und stößt damit bei den Reisenden bereits im Vorfeld auf heftige Kritik. Hat die Deutsche Bahn sich damit etwa ein Eigentor geschossen? Das solltest du für alle Zugfahrten im EM-Zeitraum unbedingt beachten.

Deutsche Bahn spricht Klartext

„Die Weichen sind gestellt und wir rollen schnurstracks auf die Heim-EM zu“, verkündet die Deutsche Bahn euphorisch im Netz. Damit auch wirklich alles reibungslos funktioniert, erinnert der Konzern alle Reisenden noch einmal mehr an bereits alt bekannte Verhaltensregeln. Dabei ist es egal, ob die Fußballfans bereits routinierte Bahnreisende sind oder anlässlich der EM zum ersten Mal per Zug von A nach B kommen.

+++ Deutsche Bahn: Kommt jetzt das Europa-Ticket? Konzern sorgt für Gewissheit +++

„Es ist so einfach wie beim Fußball auch: Wichtige Zonen am Bahnhof werden wie auf dem Spielfeld mit weißen Linien gekennzeichnet“, heißt es in dem Beitrag weiter. Die weißen Linien im Wartebereich sollten keinesfalls übertreten werden und sichern den Abstand zwischen Passagieren und einem ein- oder abfahrenden Zug. „Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Züge ein- oder durchfahren, denn hier entsteht eine Sogwirkung, die euch mitreißen kann“, warnt die Deutsche Bahn. Was als gut gemeinter Tipp gedacht war, nehmen einige Bahnreisende jedoch zum Anlass, den alt bekannten Verspätungswitz wieder auszupacken.

Weitere Themen:

„Das wird bestimmt sensationell werden, wenn zu dem normalen Chaos noch die EM Fans kommen“, wird eine Stimme laut. „Einen Tag Verspätung einplanen“, witzelt ein anderer. „Dann zeigt euch zur EM von eurer besten Seite, liebe Deutsche Bahn“, plädiert eine andere Reisende an das Unternehmen.

Nichtsdestotrotz: Egal ob Fußball-Fan oder nicht – es ist ratsam, die Regeln der Deutschen Bahn zu befolgen, um Gefahren am Bahnsteig zu vermeiden. Wie die Verkehrssituation zur EM-Zeit dann tatsächlich aussieht, bleibt abzuwarten.