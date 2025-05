Deutsche Bahn greift an Bahnhöfen durch – was sich für Passagiere ändert

Wer schon einmal an einem fremden Bahnhof ganz auf sich allein gestellt war und versucht hat, das richtige Gleis zu finden, der weiß, wie verwirrend so manche Beschilderung sein kann – und genau deswegen greift die Deutsche Bahn jetzt durch!

Die Deutsche Bahn möchte es ihren Passagieren so einfach wie möglich machen. Neue Wegeleitsysteme sollen dabei helfen, die Orientierung an Bahnhöfen zu behalten. Vor allem, wer es eilig hat und panisch sein Gleis sucht, ehe der Zug einfährt, wird sich über diese Neuerung freuen.

Deutsche Bahn gibt Änderung via Social Media bekannt

Unter anderem auf ihrer offiziellen Facebook-Seite (rund 635.000 Follower) kommunizierte die Deutsche Bahn die Änderung – und verspricht unter anderem eine „klarere Trennung und verständlichere Gliederung der Schilder in drei Informationsebenen“. Diese sollen die Gleiszahlen, die Serviceeinrichtungen sowie alles, was mit Ausgängen verbunden ist, zum Beispiel Straßennamen, anzeigen.

„Erstmals beinhalten die Schilder auch eine Ausgangskennzeichnung, mit deren Hilfe ihr direkt den richtigen Ausgang findet“, schreibt die Deutsche Bahn weiterhin. Zudem werden verschiedene Pfeile eingesetzt – welche, die den Ausgang kennzeichnen und welche die innerhalb des Bahnhofes die Richtungen weisen. Sie sollen sich deutlich voneinander unterscheiden.

Deutsche Bahn: Neue Schrift soll „barrierefreier und besser lesbar“ sein

Zudem verspricht die Bahn: „Die neue Schrift ist barrierefreier und besser lesbar.“ Seit März ist das neue Wegeleitsystem an einigen Bahnhöfen bereits umgesetzt – zum Beispiel an rund 30 Stationen in Hamburg oder am Hauptbahnhof in Erfurt. Nach und nach soll es auch an weiteren Standorten eingeführt werden.