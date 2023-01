Deutsche Bahn mit neuem Gratis-Angebot – doch es gibt gleich mehrere Haken

Wer demnächst entspannt mit der Deutschen Bahn durchs Land reisen möchte, dem winkt obendrein auch noch pures Entertainment. Das Unternehmen präsentierte kurz nach dem Jahreswechsel ein brandneues Angebot, von dem sicher so einige Kunden überzeugt sein werden – doch es gibt auch ein paar Haken!

Wie die Deutsche Bahn nun freudig bekanntgab, wurde eine Kooperation mit dem US-amerikanischen Streamingdienst Paramount+ geschlossen. Was das für die Bahnkunden bedeutet? Jede Menge Filme und Serien an Bord – und zwar komplett umsonst! Zum Auftakt der Zusammenarbeit fand prompt die exklusive Premiere der Thriller-Serie „Simon Becketts – Die Chemie des Todes“ im ICE auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin statt.

Deutsche Bahn lockt mit breitem Filmangebot

Längere Strecken dürften ab sofort also wie im Flug vergehen – immerhin ist bei der Medienauswahl sicherlich für jeden etwas dabei: Neben Blockbustern wie „Mission : Impossible: Fallout“ oder „Star Trek: Discovery“ ist auch ein anspruchsvolles Comedy-Programm zu finden. Mit „Paw Patrol – Der Kinofilm“ oder „Clifford – Der große rote Hund“ wurde bei der Auswahl sogar an die kleinsten Bahn-Reisenden gedacht. Ein einfacher Klick auf das Wifi im Zug und die DB-Kunden werden direkt mit dem Angebot verbunden.

Mehrere Themen:

Doch aufgepasst – wer sich das verlockende Kino-Feeling auf seiner Reise mit dem Zug nicht entgehen lassen will, der muss schnell sein: Die Deutsche Bahn bietet das Angebot nämlich vorerst nur bis Ende März dieses Jahres an. Und das ist noch nicht der einzige Haken an der ganzen Sache.

DB-Angebot nicht überall verfügbar

Es kommt nämlich auch ganz darauf an, mit welchem Zug man unterwegs ist: Paramount+ ist ausschließlich in den ICE-Zügen der Deutschen Bahn abrufbar. Auf kürzeren Strecken mit der Regionalbahn oder dem Regionalexpress müssen sich die Reisenden also weiterhin selbst um ihre Unterhaltung auf den Schienen kümmern.