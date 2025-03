Commerzbank: Plötzlich geht die Nachricht um – Kunden kann es das Ersparte kosten

Rund 11 Millionen Privat- und Geschäftskunden haben laut „Statista“ ein Konto bei der Commerzbank, womit das Kreditinstitut das viertgrößte in Deutschland ist. Kein Wunder, immerhin wurde die Bank bereits fünf Mal mit dem Titel „Beste Bank in Deutschland“ ausgezeichnet.

Doch müssen die Kunden jetzt bangen? Diese Nachricht macht plötzlich die Runde – sie könnte alles Ersparte kosten.

Commerzbank: Verbraucherzentrale warnt die Kunden

Die Verbraucherzentrale warnt jetzt vor einer neuen Phishing-Masche. Dabei handelt es sich um eine Art Cyber-Angriff, bei dem Betrüger versuchen, an Bankinformationen und sensible Daten zu gelangen.

+++ Commerzbank macht Ernst – plötzlich werden Kunden zur Kasse gebeten +++

Häufig wird dies per E-Mail oder auch telefonisch versucht. Nun scheinen die Täter gezielt Kunden der Commerzbank ins Visier genommen zu haben: So wird per E-Mail suggeriert, dass dringend ein Sicherheitsupdate installiert werden müsse. In der Nachricht wird dazu aufgefordert, das photoTAN-Verfahren und andere sicherheitsrelevante Funktionen zu aktualisieren.

Wenn du also eine solche E-Mail der Commerzbank erhältst, solltest du auf keinen Fall darauf reagieren! Denn die Kriminellen haben es auf deine persönlichen Daten abgesehen, mit denen sie im schlimmsten Fall dein Konto leer räumen können.

Phishing-Versuche: So schützt du dich

Es gibt jedoch zahlreiche Tipps und Anzeichen, wie man solche Phishing-Versuche erkennen kann. Häufig enthalten solche E-Mails unpersönliche Anreden, eine unseriöse Absenderadresse, Links innerhalb der E-Mail sowie Rechtschreib- und Grammatikfehler.

Ein kleiner Tipp: Wenn du eine solche Nachricht erhältst, klicke niemals auf den Button oder andere Links und lege sie sofort (unbeantwortet) in den Spam-Ordner.

Mehr News:

Also lieber doppelt und dreifach hinschauen und im Zweifelsfall auch auf der offiziellen Website der Commerzbank nachsehen, ob dort ähnliche Aufforderungen stehen. Schließlich geht es nicht nur um die Sicherheit deiner Daten, sondern auch um dein Geld.