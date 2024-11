Rewe, Aldi, Netto und Co.: Cola-Dilemma weitet sich aus – Tausende Kunden betroffen

Ob als extra Genuss zum Abendbrot oder als Wachmacher unterwegs – viele greifen zu den zuckerhaltigen und vor allem leckeren Getränken von Coca-Cola. Doch ein kleiner Fehler in der Produktion hat nun weitreichende Folgen. Derzeit geht man davon aus, dass sich „aufgrund eines technischen Fehlers in der Produktion kleine Metallteile“ in den betroffenen Flaschen befinden könnten.

Die Coca-Cola HBC Austria GmbH schreibt dazu: „Wir raten vom Verzehr der potenziell betroffenen Produkte aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos ab.“ Doch jetzt sind auch zahlreiche Kunden von Rewe, Aldi, Netto & Co. möglicherweise Opfer dieses Vorfalls.

Rewe, Aldi & Co.: XXL-Rückruf für Cola und Limonaden

Grund für den Rückruf von mehr als 20 Millionen Flaschen ist nach Angaben der österreichischen Kronen-Zeitung die Verwendung eines defekten Siebes in einem Werk. Dadurch könne nicht garantiert werden, dass sich keine Metallteile in den Endprodukten, welche auch bei Rewe, Edeka & Co. verkauft werden, befinden.

Die Coca-Cola HBC Austria GmbH hat deswegen einen Rückruf von Limonaden der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix gestartet. Wie es in dem öffentlichen Warnhinweis heißt, sind ausschließlich 0,5-Liter-PET-Flaschen betroffen. Nach Angaben Coca-Cola Vertriebsgesellschaft sind vermutlich Flaschen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 04.02.2025 und 12.04.2025 sowie der Codierung „WP“ von dem Problem tangiert.

„Erstattung des Kaufpreises“: So erhält man sein Geld zurück

Wer ein entsprechendes Produkt gekauft habe, könne die Flaschen „gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons“ zurückgeben, teilte das Unternehmen weiter mit.

Hier einmal die vollständige Liste der betroffenen Endprodukte:

Coca-Cola: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Koffein, Coca-Cola Light

Fanta (Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero)

Sprite (Sprite, Sprite Zero)

MezzoMix

Also lieber das Produkt von Rewe, Netto & Co. doppelt und dreifach prüfen. Schließlich geht Gesundheit vor Genuss.