Coca Cola setzt beliebte Tradition fort – Kunden müssen schnell sein

Coca Cola ist DAS Erfrischungsgetränk schlechthin. Jetzt kündigt das Unternehmen eine besonders beliebte Tradition wieder an: die Weihnachtstruck-Tour 2024. Und dieses Mal gibt es eine erstmalig neue Besonderheit!

Die Coca Cola Weihnachtstruck-Tour gilt längst als beliebte Attraktion für Groß und Klein. Durch ganz Deutschland touren die roten Weihnachtstrucks und verbreiten Festtagsstimmung. Auch in diesem Jahr kündigt das Unternehmen eine Tour an – mit acht magischen Stopps und einer ganz besonderen Neuheit.

Coca Cola Weihnachtstrucks touren durch Deutschland

In diesem Jahr touren gleich zwei der Weihnachtstrucks auf die Ladefläche der DB Cargo Züge, um in ganz Deutschland weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Die Tradition soll die Menschen zusammenbringen: „Indem wir unsere beliebten Coca-Cola Weihnachtstrucks nicht nur in belebte Innenstädte, sondern auch in große Bahnhöfe bringen, stellen wir sicher, dass dieses magische Erlebnis einem noch breiteren Publikum zugänglich ist“, erläutert Evelyne de Leersnyder, die Geschäftsführerin der Coca Cola GmbH in Deutschland.

Die Stopps der Coca Cola Weihnachtstruck-Tour 2024 sind:

Berlin Südkreuz

Leipzig Hbf

Regensburg Hbf

Wiesbaden Hbf

Neumünster, Platz der Gilden zu Neumünster

Baden-Baden, Festspielhaus

Aachen, 100,5 Arena

Weihnachtstrucks locken mit besonderer Aktion

Zusätzlich zu diesen sieben Stopps gibt es in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, einen weiteren Halt der Coca Cola Weihnachtstruck-Tour zu wählen. Doch Besucher müssen schnell sein: vom 29. Oktober bis zum 24. November kannst du zwischen fünf Städten (Attendorn, Barmstedt, Melsungen, Straubing sowie Zerbst/Anhalt) abstimmen, in denen der Weihnachtstruck halten soll.

Abstimmen kannst du in der Coca Cola App. Dort findest du auch die Tickets für die Stopps in Berlin, Leipzig, Regensburg und Wiesbaden. Aber Achtung, denn die Tickets werden zwar ausgelost, sind jedoch begrenzt.

Die Weihnachtstrucks bringen zahlreiche Aktivitäten mit – vom Erstellen einer personalisierten Coca Cola Flasche bis hin zu einem Foto mit Santa ist hier für jeden was dabei.