Verrückte neue Coca-Cola-Sorte im Regal – Kunden wird ganz anders

Seit ihrer Erfindung im Jahr 1886 hat sich Coca-Cola zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Mit ihrer dunklen Farbe, prickelnden Kohlensäure und geheimen Rezeptur ist die Marke zum Inbegriff der Softdrink-Kultur geworden. Der charakteristische Geschmack ist in fast 200 Ländern verfügbar und hat sich im Laufe der Jahrzehnte kaum verändert.

+++ Lidl schockiert bei Produkttest – und streut der Konkurrenz Salz in die Wunde +++

Diese Tradition macht es für viele treue Fans schwer vorstellbar, dass der Geschmack von Coca-Cola sich grundlegend ändern könnte. Und doch hat das Unternehmen immer wieder mit Innovationen überrascht, neue Variationen eingeführt und Limited Editions auf den Markt gebracht. So auch jetzt wieder. Aber kann das gut gehen? Fans haben – vorsichtig ausgedrückt – große Zweifel.

Neue Coca-Cola Sorte mit Oreo-Geschmack

Die kultige Marke wagt jetzt ein Experiment, das bei nicht wenigen für Stirnrunzeln sorgt – oder für ein flaues Gefühl im Magen. Coca-Cola kündigt nämlich eine Kooperation mit einem Giganten der Snackwelt an: Oreo. Gemeinsam bringen sie eine neue Getränkesorte heraus, die die Essenz der berühmten schwarz-weißen Oreo-Kekse in einer Cola einfängt. Diese limitierte Edition wird ab September in 250-Milliliter-Slimline-Dosen verkauft. Die wiederum werden schwarz-weiß sein – wie die Kekse.

+++ McDonald’s kündigt Preis-Revolution an – Kunden halten es kaum noch aus +++

Der Mut zu dieser ungewöhnlichen Kombination spiegelt sich in den Worten von Oana Vlad von The Coca-Cola Company wider: „Wir haben sorgfältig daran gearbeitet, das Erlebnis von Oreo-Keksen in einer Coca-Cola zu vereinen.“ Die Reaktionen in den sozialen Medien sind allerdings von Skepsis geprägt.

Nutzer sind skeptisch: „Das ist also kein Witz“

So schreibt eine Nutzerin auf der Seite des Content-Creators „Nectoriouspapi“, der die neue Kollaboration vorstellt: „Musste erst einmal den Monat prüfen. Es ist nicht April – das ist also kein Witz.“ Eine andere Nutzerin meint: „Ich bin mir nicht sicher, wie ich darüber denken soll.“ Und eine weitere Frau kommentiert: „Ziemlich befremdlich.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Übrigens: Umgekehrt plant auch Oreo ein Produkt aus dieser Kollaboration. Die neuen Kekse, die auf den Markt kommen sollen, sind aufsehenerregend in Rot und Schwarz gestaltet und versprechen eine Cola-Geschmacksexplosion.

Mehr News:

Genie-Streich oder Geschmacksverirrung? Wir werden es vorerst nicht erfahren. Denn die neue Coca-Cola und die neuen Oreo-Kekse werden zunächst nur in den USA verkauft. Aber wenn sie dort gut ankommen, ist vielleicht auch eine Ausweitung dieses Experiments auf Deutschland und Europa denkbar. Warten wir es ab.