Coca-Cola: Preis-Schock war nur der Anfang – Kunden müssen sich auf was gefasst machen

Nachdem Coca-Cola nach einem Preisstreit mit Edeka aus den Regalen flog, folgt für die Kunden eine weitere Hiobsbotschaft.

Der Hersteller von Coca-Cola will nicht nur im kommenden Jahr die Preise erhöhen, darüber hinaus soll es einem Produkt von der Marke an den Krage gehen.

Coca-Cola: Streit mit Edeka vor Gericht

Erst kürzlich sorgte die Auseinandersetzung zwischen der Coca-Cola-Company und Edeka für Schlagzeilen. Die beiden Konzerne konnten sich bei der Preisfindung nicht einigen und kurzerhand schmiss der Supermarkt die Waren des Herstellers aus dem Sortiment. Laut der „Lebensmittel Zeitung“ werde vor dem Oberlandesgericht Hamburg über den Fall entschieden.

Für Fans der süßen Limonade kommt es allerdings noch dicker. So kündigte ein Sprecher der Coca-Cola-Company an, bereits im nächsten Jahr weitere Preiserhöhungen umzusetzen. Schon in der ersten Jahreshälfte sollen Verbraucher den Anstieg bereits im Geldbeutel spüren.

Das ist die Coca-Cola Company:

1892 gegründet mit Sitz in Atlanta, Georgia in den USA

gilt als das größte Getränkeunternehmen weltweit und verkauft über 3900 Produkte in mehr als 190 Ländern

Weitere Marken sind unter anderem Fanta, Sprite, mezzo mix, Lift, Fuze Tea, Bonaqa und Apollinaris

Darüber hinaus streicht der Hersteller ein Produkt aus dem Sortiment. Das alkoholische Mischgetränk von der Marke Topo Chico soll schon bald aus den Regalen in Deutschland verschwinden. Während der Drink vor allem in Großbritannien oder den Niederlanden viel verkauft ist, scheint es in Deutschland ein echter Ladenhüter zu sein.

Coca-Cola arbeitet an einer Alternative

Der „Lebensmittel Zeitung“ zufolge arbeite die Coca-Cola-Company allerdings schon mit Hochdruck an einer Alternative. Gemeinsam mit der Brown-Forman-Marke Jack Daniel’s will der Konzern in Zukunft die beliebte Kombination aus Whiskey und Cola in trinkfertigen Dosen anbieten.