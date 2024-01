Chinesisches Horoskop im Januar: Bei drei Sternzeichen geht’s im Job bergab

Neues Jahr, neues Glück? Das hoffen zumindest viele Menschen. Dabei hilft vor allem ein Blick ins Horoskop. Während dabei die meisten auf Reichtum und Glück in der Liebe hoffen, sieht es für einige Sternzeichen eher mau aus.

Das chinesische Horoskop verrät, was wir vom Januar noch erwarten können. Und Achtung: Für drei Sternzeichen geht es im Berufsleben eher bergab.

Horoskop: Für diese drei Sternzeichen sieht es schlecht aus

Der Drache ist der erste Pechvogel. Im Januar stehen die Zeichen im Berufsleben nicht gerade auf Erfolg. Ganz im Gegenteil: Neue Projekte und weitere Schritte sollten gut überlegt und besser auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Vielmehr sollte der erste Monat des neuen Jahres dazu genutzt werden, das Jahr 2023 Revue passieren zu lassen.

Auch interessant: Horoskop: Achtung! Das Liebesleben dieser Sternzeichen wird sich bald ändern

Auch dem Pferd steht beruflich eine kleine Durststrecke bevor. Zwar dürfte es keine wirklichen Katastrophen geben, aber auch keine großen Karrieresprünge. So kann auch das Pferd das neue Jahr ruhig angehen lassen und erst einmal durchatmen.

Das dritte Tierkreiszeichen, das laut chinesischem Horoskop keine großen Sprünge im Job macht, ist die Ziege. Die Motivation hat in den Wintermonaten eher einen Durchhänger. Aber keine Sorge: Bei allen drei Tierkreiszeichen geht das Zwischentief auch wieder vorbei. Schließlich hat das Jahr ja gerade erst begonnen.

Was ist mein chinesisches Sternzeichen?

Du weißt noch gar nicht, was dein chinesisches Sternzeichen eigentlich ist? In der chinesischen Astrologie sind nicht wie bei uns Sonne, Mond und Sterne ausschlaggebend, sondern der chinesische Kalender. Außerdem gilt ein asiatisches Tierkreiszeichen nicht nur für einen Monat, sondern für ein ganzes Jahr, d.h. alle in einem Jahr Geborenen haben das gleiche chinesische Tierkreiszeichen. Zu den drei Pechvögeln, die vom Berufsleben nichts Großes zu erwarten haben, gehören folgende Jahrgänge:

Drache: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Pferd: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ziege: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Das könnte dich auch interessieren:

Aber wie man so schön sagt: Jeder ist seines Glückes Schmied. Drachen, Pferde und Ziegen können ihrem Horoskop daher durchaus beweisen, dass es falsch liegt. Nur könnte das etwas mühevoller als sonst sein.