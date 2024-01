Horoskop: Achtung! Das Liebesleben dieser Sternzeichen wird sich bald ändern

Neues Jahr, neues Glück – oder doch Pech? Das Horoskop für 2024 hält jede Menge Überraschungen bereit. Besonders bei einigen Sternzeichen wird sich das Liebesleben schon in den kommenden Monaten drastisch ändern.

Dabei verspricht das Liebes-Horoskop sowohl lang ersehnte oder unerwartete Änderungen in Beziehungen der folgenden Sternzeichen.

Horoskop: Diese Sternzeichen müssen Neues wagen

Die gute Nachricht zuerst: Um eine Wendung im Liebesleben zu erzielen, muss es nicht immer direkt eine Trennung sein. So prognostiziert das Horoskop für Zwilling-Geborene, dass ihre Partnerschaft noch in diesem Winter lebendiger wird. Schuld ist der Einfluss von Venus und Mars auf das Sternzeichen.

Doch Zwillingen sollten auch selbst Experimente wagen – in jedem Bereich! Egal, ob romantische Dates oder ein kuscheliges Wochenende zu Hause: Neue Erlebnisse halten auch die Leidenschaft in langjährigen Beziehungen am Leben. Auch intensive Gespräche können dafür sorgen, dass sich Konflikte leichter lösen lassen.

Frischen Wind bringen die Sterne auch in das Liebesleben der Jungfrauen, besonders wenn sich diese mehr Zweisamkeit und Nähe wünschen. Die bevorstehende Sonnenfinsternis im Januar bringt Veränderung mit, es kann zu außergewöhnlichen Abenteuern mit deinem Partner oder deiner Partnerin kommen. Jetzt ist daher die beste Zeit, um Dates zu planen und dabei intime Gespräche zu führen – zum Beispiel über Ängste und Sorgen. Das schafft ganz automatisch Nähe und Vertrautheit.

Horoskop: Dieses Sternzeichen muss an sich arbeiten

Auch das Liebesleben der Stier-Geborenen könnte sich in den nächsten Wochen drastisch ändern – dafür müssen die Betroffenen allerdings selbst aktiv werden. Im Klartext rät das Horoskop Stieren dazu, persönliche Ängste und Zweifel endlich loszulassen. Sturheit ist eine natürliche Eigenschaft des Stieres – doch gerade die stellt sein Gegenüber oft vor Herausforderungen. Statt Stille und Schmollen sollten Stiere sich in dieser Zeit darauf konzentrieren, wieviel Unterstützung sie in ihrer Beziehung erhalten.

Ein klärendes Gespräch über Ängste und Sorgen kann für so positive Veränderungen sorgen, dass sich Stier-Geborene zum ersten Mal so richtig wohl in ihrer Beziehung und mit ihrem Liebesleben fühlen.