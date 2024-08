Camping-Urlauber halten auf Pannenstreifen – was sie dann treiben, sorgt für Entsetzen!

Heutzutage setzen viele beim Blick auf die Preise für eine Pauschalreise eher auf einen Camping-Urlaub. Wer sogar schon einen eigenen Anhänger oder Camper besitzt, für den kann es gefühlt jederzeit losgehen.

Wenn man sich beim Weg in den Camping-Urlaub dann wohl eines nicht wünscht, dann ist es eine Panne. Wer dann auf der Autobahn unterwegs ist, der kann nur rechts raus auf den Standstreifen fahren und sich dem Problem selbst annehmen oder Hilfe rufen. Auch zwei Männer mussten in der Nähe von Italien jetzt auf dem Pannenstreifen vorliebnehmen. Wie sie sich hier verhalten, macht andere Reisende allerdings rasend.

+++ Urlaub an der Ostsee: Zwei Frauen besuchen Küste – eine von beiden wurde nie wieder gesehen +++

Camping-Urlauber mit Schamlos-Aktion

Ob die beiden Camping-Urlauber tatsächlich eine Panne hatten, ist ungewiss. Wie das italienische Medium „il Dolomiti“ allerdings berichtet, wurde ihre Rast auf dem Standstreifen der Autobahn A22 in der Nähe von Borghetto in Italien für die Ewigkeit festgehalten und im Netz veröffentlicht. Auf den Aufnahmen zu sehen: zwei Männer oben ohne auf ihren Campingstühlen vor einem leer geräumten Transporter.

Auch spannend: Camping-Urlaub am Bodensee: Eklige Plage geht um – Touristen können es kaum ertragen

Das allein sollte allerdings noch nicht für Entsetzen sorgen. Vielmehr war es das, was sie in den Händen hielten: zwei Bier. „Abgesehen von dem spontanen Picknick, glaube ich, sie hatten einen Notfall und das sieht man am gepackten Gepäck. Mir ist es passiert: Ich hatte einen Platten und der Ersatzreifen war im Fach unter dem ganzen Gepäck!“, wird so etwa eine Facebook-Nutzerin deutlich. „Dann musste ich den ganzen Wagen leeren. Ich habe danach aber nicht für ein Bier angehalten!“

Panne oder Bier-Pause?

Andere wiederum haben ihre Zweifel daran, ob die beiden Herren tatsächlich eine Panne hatten oder sich nicht eher eine kleine Pause von der Fahrt genehmigen wollten. „War etwa das Bier ganz unten? Mussten sie deswegen alles ausräumen?“, witzelte ein Mann. Andere gehen mit den beiden Camping-Urlaubern deutlich härter ins Gericht: „Ich möchte gar nicht daran denken, ob es einen Notfall gab und der Rettungswagen die Spur frei machen musste. Ich frage mich, warum jeder denkt, er könne tun, was er will und die Regeln für das Gemeinwohl nicht respektiert.“

Diese News könnten dich jetzt auch interessieren:

Ob die beiden frivolen Camping-Urlauber nur die Warterei auf Hilfe überbrücken oder tatsächlich eine entspannte Pause machten, bleibt ungewiss. Erwischen lassen sollte man sich bei letzterem allerdings nicht. Für Lkw-Fahrer drohen beim Parken auf dem Pannenstreifen nämlich 70 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Gleiches dürfte auch für Camper gelten.