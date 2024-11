Verkehr: 3.000 Euro Bußgeld drohen! Wenn du HIER nicht aufpasst, wird es richtig teuer

Ein Auto zu besitzen, regelmäßig warten zu lassen, für Reparaturen aufzukommen und zu tanken, ist teuer genug. Da hat natürlich niemand Lust auf ein fettes Bußgeld von 3.000 Euro. Gerade in der heutigen Zeit, in der das Leben eh schon teuer genug ist, sitzt bei niemandem das Geld so locker.

Doch dieses Bußgeld könnte bestimmten Autofahrern nun drohen, wenn sie eine Sache nicht beachten.

Verkehr: Dieser Fehler kann teuer werden

Autofahrer haben es nicht immer leicht in Deutschland. Aktuell zittern sogar Millionen Menschen um die Stilllegung ihres Wagens (mehr dazu liest du hier). Und zudem gibt es immer mal wieder neue Regeln und Gesetze, die man kennen und befolgen sollte – denn bei Nichtbeachtung drohen schnell mal hohe Bußgelder. Aber nicht nur bei uns kann es teuer werden, auch in unserem Nachbarland Österreich drohen deutschen Autofahrern hohe Strafen.

Passend zur Skisaison erhöht das beliebte Winter-Reiseziel nun die Maut um satte 7,7 Prozent, wie „Ruhr24“ berichtet. Die Jahresvignette in Österreich kostet somit statt 96,40 Euro direkt 103,80 Euro. Die Kosten für kürzere Zeiträume sind noch nicht bekannt. Wenn Urlauber die Maut grundsätzlich missachten, drohen bis zu 3.000 Euro Bußgeld.

In diesem Fall musst du viel Geld blechen

Die Vignette gibt es unter anderem beim ADAC oder an Grenzübergängen nach Österreich. Sie kann sowohl digital als auch analog erworben werden.

Wenn Autofahrer gegen die Pflicht verstoßen, müssen sie zuerst einmal eine Ersatzmaut von 120 Euro zahlen. Erst wenn sie diese ebenfalls verweigern, wird es richtig teuer. Dann droht ein sattes Bußgeld von 3.000 Euro. Und das möchte sicher niemand riskieren!

