Bußgeld steigt – im Urlaub erleben Autofahrer bald böse Überraschungen

So ein Urlaub soll eigentlich der Entspannung dienen oder für spannende Abenteuer sorgen. Doch mit diesem Bußgeld in einem unserer Lieblings-Nachbarländer ist schnell Schluss mit lustig.

Urlauber sollten sich vorsehen. Denn hiervor ist niemand gefeit – das Bußgeld kann auch in Deutschland vollstreckt werden. Und dann wird es richtig teuer!

Bußgeld steigt – teurer Spaß für Autofahrer im Urlaub

Wer häufiger mit dem Auto in den Niederlanden unterwegs ist, weiß sicher Bescheid. Hier werden Verkehrsvergehen besonders hart bestraft. Wo für die Handynutzung am Steuer bei uns nur zwischen 100 und 200 Euro fällig werden, zahlte man in den Niederlanden bisher schon satte 420 Euro. Und jetzt kommt noch eine schlechte Nachricht: Das Bußgeld steigt noch weiter an.

Laut ADAC müssen Verkehrssünder in den Niederlanden ab dem 1. Februar im Schnitt drei Prozent mehr zahlen, wenn sie erwischt werden. Bei der besagten Handynutzung sind es dann bereits 430 Euro.

Wer auf der Autobahn über 20 km/h zu schnell fährt, zahlt statt 216 Euro bald 223 Euro. Innerhalb geschlossener Ortschaft erhöht sich das Bußgeld von 240 Euro auf 248 Euro. Das Überfahren einer roten Ampel kostet dich in den Niederlanden künftig 310 statt 300 Euro. Wenn man sich nicht anschnallt, kostet das demnächst 190 statt 180 Euro.

Kann auch in Deutschland vollstreckt werden

Und wer jetzt denkt, das Bußgeld betrifft mich nicht, wenn ich nur Urlaub in den Niederlanden mache – Pustekuchen! Der ADAC macht deutlich, dass auch Verkehrsverstöße im Ausland in Deutschland geahndet werden können und somit bezahlt werden müssen.

Also sei vorsichtig bei deinem nächsten Trip nach Amsterdam oder an die holländische Küste: Es kann teuer für dich enden, wenn du dich nicht an die dortigen Verkehrsregeln hältst.

