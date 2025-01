Bußgeld: TÜV-Alarm! Diese Autofahrer müssen nun schnell handeln

Autofahrer aufgepasst! Für einige steht bald der TÜV wieder vor der Tür. Wer jetzt nicht schnell handelt, dem droht ein saftiges Bußgeld. So findest du heraus, ob auch du betroffen bist.

Die lästige Hauptuntersuchung (HU) steht für viele Autofahrer in Deutschland auch in diesem Jahr wieder an. Zwar fühlt es sich für die allermeisten an, als ob die Prüfung jährlich stattfinden würde, doch das Prüfintervall hat einen Rhythmus von zwei Jahren. Neuwagen müssen erst nach drei Jahren zur Haupt- und Abgasuntersuchung, wie der ADAC erklärt. Wer sein Auto nicht kontrollieren lässt, der nimmt nicht nur ein hohes Bußgeld in Kauf…

Bußgeld: Farbe der TÜV-Plakette gibt Aufschluss

Wer 2025 zur HU zum TÜV muss, kann das ganz einfach selbst herausfinden. Dafür musst du dir deine Prüf-Plakette angucken – die Farbe gibt Aufschluss über die Frist, die zu einzuhalten hast. Wenn du diese überschreitest, muss du mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Desto länger du wartest, umso teurer wird es, wie „echo24“ berichtet.

Die Hauptuntersuchung ist dafür da, um die „Verkehrssicherheit, Vorschriftsmäßigkeit und Umweltverträglichkeit der Fahrzeuge“ sicherzustellen, so der ADAC. Dass du 2025 zur Hauptuntersuchung musst, weißt du, wenn du eine orangefarbene Plakette hast. Mit einer blauen Plakette musst du dich erst im nächsten Jahr 2026 wieder auf den Weg zum TÜV machen. Bei bestandener Prüfung bekommst du eine gelbe Plakette, mit der du erst 2027 wieder zur Prüfung musst.

Es droht ein Punkt in Flensburg

Wenn du die Frist für die Hauptuntersuchung deines Fahrzeuges verpasst, droht dir das Bußgeld. Bei einer Überziehung von mehr als zwei Monaten zahlst du 15 Euro, bei vier bis acht Monaten sogar 25 Euro. Wer die Frist mehr als acht Monate überzieht, muss 60 Euro Strafe zahlen und kassiert einen Punkt in Flensburg.

Wenn du eine orangefarbene Plakette hast, solltest du dich also schleunigst informieren, in welchem Monat deine nächste Hauptuntersuchung fällig ist. Denn nicht nur das drohende Bußgeld, sondern auch die Sicherheit deines Fahrzeuges stehen dabei auf dem Spiel.