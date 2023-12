Bußgeld droht! Du musst ganz genau auf dein Auto-Kennzeichen schauen

Normalerweise muss ein Auto alle zwei Jahre zum TÜV. Dadurch wird die Verkehrstauglichkeit des Fahrzeugs überprüft und bestätigt. Autofahrer sollten aber aufpassen, denn ihnen könnte ein Bußgeld drohen, wenn sie nicht ganz genau auf die Details auf ihrem Auto-Kennzeichen achten. Und dann kann es richtig teuer werden.

Bußgeld droht, wenn das auf dem Kennzeichen steht

Jedes Auto muss nach der Erstzulassung nach 36 Monaten zum TÜV. Danach ist die Hauptuntersuchung immer alle zwei Jahre. Nach Informationen von „Merkur“ kann man leicht herausfinden, wann der nächste TÜV-Termin stattfindet. Nämlich anhand der Farbe der Plakette.

Um einem Bußgeld zu umgehen, sollten Autofahrer am eigenen Auto unbedingt die TÜV-Plakette überprüfen. Und die befindet sich am hinteren Nummernschild. Die TÜV-Plakette ist ein farbiger Aufkleber, in dessen Mitte das Jahr steht, in dem das Auto zur Hauptuntersuchung muss. Farbig ist die Plakette, damit die Polizei und Verkehrsteilnehmer eine abgelaufene TÜV Plakette leichter erkennen.

Daran erkennst du eine abgelaufene Plakette

Die Farbe der TÜV-Plaketten wechselt immer im Sechs-Jahres-Rhythmus. Mit dem bevorstehendem Jahreswechsel wird die jetzige rosa Plakette durch eine grüne Plakette ersetzt. Auf der Plakette steht ganz oben auch immer eine Zahl. Diese Zahl steht für den Monat. Wenn also bei der rosa Plakette eine 10 steht, dann steht das für Oktober und dann wäre das Auto TÜV-fällig.

Wenn die Polizei bei einer Kontrolle feststellt, dass der TÜV abgelaufen ist, kann es ganz schön teuer werden. Außerdem drohen Punkte in Flensburg, wenn die Hauptuntersuchung deutlich versäumt wurde.

So viel Bußgeld musst du zahlen

Wenn der TÜV zwei bis vier Monate abgelaufen ist, wird ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro verhängt. Ab vier bis acht Monaten gibt es eine Strafe von 25 Euro. Wenn dein Fahrzeug aber über acht Monate überfällig ist, dann droht ein Bußgeld von 60 Euro und sogar einem Punkt in Flensburg.

Selbst wenn du nicht von der Polizei erwischt wirst und du von selbst nach acht Monaten Überfälligkeit zum TÜV gehst, erhöhen sich die Kosten der TÜV-Untersuchung automatisch um 20 Prozent als Strafgebühr. Interessant ist auch, dass laut TÜV Nord nur rund 60 Prozent aller Fahrzeuge keine Mängel aufweisen.