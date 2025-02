Bußgeld-Strafen vermeiden: Autofahrer sollten jetzt unbedingt Google Maps aktivieren

Bußgeld-Strafen sind nervig und kommen viel zu häufig vor, obwohl man es eigentlich besser weiß. Zu den typischen Fallen gehören unter anderem Geschwindigkeitsüberschreitungen, zu geringe Abstände, Missachtung der Vorfahrt und falsches Überholen.

Halten sich Autofahrer nicht an die Verkehrsregeln, kann es ganz schön teuer werden. Eine Neuerung bei Google Maps dürfte deshalb für eine große Erleichterung sorgen. Sie kann dabei helfen, fiese Bußgeld-Strafen zu vermeiden.

Bußgeld-Strafen vermeiden: Neues Google-Feature hilft

Das neue Feature finden Autofahrer nach Angaben von „24Auto“ erst nachdem die Route berechnet wurde. Dann erscheint in der mobilen Version der App ein „Z“-Symbol in einem kleinen Fenster. Zu sehen ist es dort, wo auch die Auskünfte über Fahrzeiten, Streckenlängen und Co. erscheinen.

Wer das Fenster bei Google Maps nach oben wischt, erhält alle wichtigen Informationen zu den Umweltzonen. Diese Zonen dienen dazu, die Belastung der Luft mit Feinstaub und Stickstoffdioxid zu verringern. Doch was bringt die Neuerung?

Wer ohne die jeweils vorgesehene Plakette durch eine Umweltzone fährt, riskiert nach Angaben des Bußgeldkatalogs eine Strafe von 100 Euro. Wer im Vorhinein weiß, wo sich die Zonen befinden, kann sie meiden und spart bares Geld. Genau da kommt das neue Feature von Google Maps zum Einsatz: Durch das Antippen des Symbols wird der betroffene Umweltzonenbereich auf der Karte blau markiert.

Auch interessant:

Übrigens: Auch Autofahrer, die gar nicht am Steuer sitzen, können fiese Bußgelder kassieren. In diesem Fall ist ebenfalls eine Summe von 100 Euro fällig (>> hier mehr lesen). Es lohnt sich also durchaus, das Wissen über seine Rechte im Straßenverkehr hin und wieder aufzufrischen.