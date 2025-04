Bußgeld: Neue Müll-Regel sorgt für Aufschrei – „Völlig daneben“

Riesen-Wut über diese Bußgeld-Regel! Man kennt sie vor allem aus dem Straßenverkehr, wenn man zu schnell unterwegs war oder andere Regeln (Vorfahrt, Mindestabstand) verletzt hat: Bußgelder. Die sind in manchen Fällen recht happig und tun finanziell oft weh. Doch auch bei der Müllentsorgung gibt es fürs falsche oder unkorrekte Entsorgen ein Bußgeld.

Ab Mai tritt eine Regel in Kraft, die Schmutz und Dreck in Bio-Abfällen minimieren sollen. Biomüll darf künftig nicht mehr als ein Prozent Fremdstoffe enthalten. Deshalb könnte es auch zu einem Mülltüten-Verbot kommen – in einigen Städten besteht dieses Verbot bereits. Wer dagegen verstößt, muss ein Bußgeld blechen. Verbraucher sind deshalb stinksauer!

Bußgeld: Neue Müll-Regel sorgt für Aufschrei

Mülltüten seien schädlich, es würde in den Biogas- und Kompostierungsanlagen zu lange dauern, bis das Material vollständig abgebaut sei. So oder so: Wer sich nicht an diese neue Regel hält, könnte ab Mai ein hohes Bußgeld zahlen müssen. Eine falsche Entsorgung des Mülls fällt unter eine Ordnungswidrigkeit, die bis zu 50.000 Euro kosten könnte!

Dass da Verbraucher die Kinnlade offen haben, ist verständlich. Genauso, dass man wütend über dieses übertrieben wirkende Reglementieren des Alltags ist! Zahlreiche Leser haben unseren Artikel gelesen – und sich mächtig aufgeregt. Ein Mann schreibt: „Mal wieder ein deutsches Gesetz, das von der Idee noch logisch und ansatzweise sinnvoll klingt, aber in der Durchsetzbarkeit völlig daneben geht! Es geht schon damit los, wer das kontrollieren oder wie überprüft werden soll, wer den Inhalt in die beanstandete Tonne geworfen hat?“

„Völlig daneben“

Und weiter: „Das wäre ja bei einem Nachbarschaftsstreit ein leichtes, dem ‚verhassten Nachbarn‘ eins auszuwischen. Wieder einfach nur ein weiteres unsinniges Gesetz, in dem sich zunehmende Übergriffigkeit des Staates manifestiert. Wenn es so weit ist, melde ich die braune Tonne ab und werfe alles auf meinen Kompost, der bislang nur Gartenabfälle verarbeitet.“

Auch andere Leser schlagen in die gleiche Kerbe. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Genau, was wir brauchen. Das wird alle Probleme dieses Landes lösen. Die Umsetzung ist, wie bei vielen ‚Regeln‘, die die Ampel noch auf den Weg gebracht hat, völlig unklar.“

„Ohne eine tägliche Strafandrohung fühle ich mich gar nicht wohl! Hoffe, die Günstlinge der Regierung haben immer was in petto!“

„Hört endlich auf, die Bürger mit Bußgeldern zu bedrohen! Bei dieser Mülltrennung-Hysterie blickt kein Mensch mehr durch. Das ist alles total überzogen und undurchsichtig. Die Bürger haben andere Sorgen als eur Müll-Umwelt-Spinnerei!“

Bleibt abzuwarten, wie die neuen Regeln letztlich in der Realität ankommen…