Bußgeld wegen eines Blatt Papiers – Müll-Sünder muss tief in die Tasche greifen

Was als kleine Unachtsamkeit im Alltag begann, wurde für einen jungen Mann zum absoluten Bußgeld-Albtraum.

Er musste für eine Müll-Sünde tief in die Tasche greifen und eine Strafe in Höhe von 90 Euro bezahlen. Doch was war passiert?

Bußgeld: Junger Mann soll über 90 Euro zahlen

Alles begann im Frühjahr 2024: Lukas, Anfang 30, wohnte in einer Wohnhausanlage in Linz. Wie fast alle anderen brachte er eines Tages den Müll runter. Doch genau diese alltägliche Tätigkeit, über die man nicht lange nachdenkt, wurde ihm zum Verhängnis. Denn versehentlich landete ein bedrucktes Blatt nicht im Altpapier, sondern in der Tonne für Leichtverpackungen.

Die Hausverwaltung entdeckte den Fehlwurf und meldete ihn. Kurz darauf kam der erste Brief. Er sollte ein Bußgeld von 90,74 Euro zahlen – für ein einziges Blatt Papier. Der Müll-Sünder ignorierte die Forderung zunächst. Vielleicht klärte sich die Sache ja noch. Doch ein Jahr später wurde aus dem stillen Ärger ein ernstes Problem.

Erneut flatterte Post ins Haus – diesmal mit einer Frist und einer klaren Ansage: Wenn er nicht bis zum 18. April zahle, würden rechtliche Schritte drohen. Lukas ist fassungslos. „Ein bedrucktes Blatt Papier ist etwa 17 Cent wert – und jetzt soll ich das 500-fache zahlen“, sagt er gegenüber der Zeitung „Heute“. Für ihn ist der Fall klar: „Eine bodenlose Frechheit“.

Scharfe Regel bei Mülltrennung

Doch hinter dem konkreten Fall steckt ein größerer politischer Wandel: Seit Anfang 2025 gelten in vielen EU-Staaten deutlich verschärfte Regelungen zur Mülltrennung. Ziel ist es, die Recyclingquote zu steigern, Restmüll zu reduzieren und Fehlwürfe konsequenter zu bestrafen. So drohen in manchen Gemeinden mittlerweile Strafen von mehreren Hundert Euro. In besonders schweren oder mutwilligen Fällen kann es sogar bis zu 2500 Euro teuer werden.

