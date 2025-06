Bußgeld: Frisch renoviert? Dieser Fehler kann richtig teuer werden

Nach dem Streichen bleibt oft mehr Farbe übrig, als gedacht. Einfach wegkippen? Lieber nicht! Unter Umständen droht ein saftiges Bußgeld. Doch wie entsorgt man Farbreste richtig, ohne Geldstrafen zu riskieren oder der Umwelt zu schaden?

Ein Blick in die Regeln der Entsorgung lohnt sich!

Bußgeld vermeiden: Flüssige Farbe richtig entsorgen

Nach Renovierungsarbeiten ist die fachgerechte Entsorgung von Farbresten entscheidend, um Umweltbelastungen zu vermeiden. Unsachgemäße Entsorgung kann laut Bußgeld-Katalog teuer werden. Bis zu 100 Euro sind laut „Merkur.de“ möglich – abhängig von Bundesland und Menge. Auch das bewusste Liegenlassen von Farben, sogenanntes Littering, stellt ein Umweltproblem dar.

Flüssige Farben gehören nicht in den Hausmüll und dürfen auch nicht in den Abfluss gegossen werden. Sie enthalten oft giftige Bestandteile, die Gewässer gefährden können. Die sichere Entsorgung erfolgt über Sondermüllannahmestellen, Schadstoffmobile oder manche Baumärkte, die Farbreste zurücknehmen. Vorheriger Kontakt zur lokalen Annahmestelle empfiehlt sich.

Eingetrocknete Farbe kann im Restmüll entsorgt werden. Sind Reste in Eimern vorhanden, gehören diese ebenfalls in den Restmüll. Leere Eimer wandern hingegen in die gelbe Tonne. Farben sollten allerdings luftdicht und frostfrei gelagert werden, um ein Eintrocknen von großen Mengen zu verhindern.

Nachhaltig handeln und Bußgeld vermeiden

Beim Kauf von Wandfarben empfiehlt sich der Griff zu umweltfreundlichen Produkten. Das Siegel „Der Blaue Engel“ bietet hier eine hilfreiche Orientierung. Reste können an Freunde oder über Tauschbörsen weitergegeben werden. Kleinere Mengen für spätere Ausbesserungen lassen sich praktisch in luftdicht verschlossenen Gläsern aufbewahren – ideal für eine einfache Wandreparatur.

Eine korrekte Entsorgung von Farben schützt die Umwelt und hilft, Bußgelder zu vermeiden. Ein umsichtiges Verhalten bei der Verwendung und Entsorgung von Farben schont nicht nur die Natur, sondern spart auch mögliche unnötige Zusatzkosten.

Wer clever handelt, kann Restfarbe nachhaltig verwerten und Ärger mit den Behörden umgehen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.