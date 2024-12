Bußgeld: Fehler bei gelber Ampel – Autofahrer tappen immer wieder in die Falle

Sie können – vor allem bei langer Wartezeit – verdammt nervig sein, sind aber ein essenzieller Bestandteil, wenn es um die Verkehrsregelung geht: Die Rede ist von Ampeln. Wer ein rotes Lichtzeichen ignoriert, kassiert ein fettes Bußgeld. Doch wusstest du, dass du auch bei Gelb in eine Falle tappen kannst?

Im Verkehr werden wir tagtäglich mit zahlreichen Ampeln konfrontiert. Dabei ist klar: Bei Rot muss stehengeblieben werden und bei Grün darf gefahren werden. Viele Autofahrer wissen aber nicht, was es mit dem gelben Lichtzeichen genau auf sich hat – dadurch droht ihnen sogar ein Bußgeld!

Bußgeld: Autofahrer sollten DAS unbedingt wissen

Keine Frage: Ampeln können zu einer echten Geduldsprobe werden – vor allem, wenn man es eilig hat. Viele Autofahrer nehmen dabei gerne noch die „Gelbphase“ mit, um die Ampel zu passieren, ehe sie auf Rot springt. Doch das ist nicht immer erlaubt!

Autofahrer, aufgepasst: Auch, wenn der „Gelblichtverstoß“ vielen unbekannt ist, kostet er trotzdem Geld, wie das Online-Portal „Chip.de“ berichtet. Viele Autofahrer verstehen die Gelbphase falsch. Wenn die Ampel von grün auf gelb schaltet, wirst du dazu aufgefordert, zu bremsen und anzuhalten.

Fuß vom Gas weg bei gelber Ampel – sonst droht ein Bußgeld!

Wenn du also eine Kreuzung mit gelbem Ampelzeichen ansteuerst, ist das Überqueren in diesem Fall nur erlaubt, wenn es nicht mehr möglich ist, ohne Gefahr anzuhalten. Ein Bußgeld in Höhe von 10 Euro kriegst du, wenn du bei einer gelben Ampelphase weiterfährst, obwohl das Anhalten gefahrlos möglich gewesen wäre.

Du solltest es also vermeiden vor einer gelben Ampel noch einmal aufs Gaspedal zu drücken. Immerhin: Anders als bei Rotverstößen werden Gelblichtverstöße nicht per Blitzer festgehalten. Du müsstest also von der Polizei dabei auf frischer Tat ertappt werden. Am besten du lässt es gar nicht erst drauf ankommen – und wartest lieber eine Ampelphase länger.