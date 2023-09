Burger King enthüllt neuen Burger – bei DIESEM Anblick platzt Kunden der Kragen

Wenn die Fast-Food-Riesen Burger King, McDonalds und Co. ein neues Produkt auf den Markt bringen, sorgt das bei Kunden in der Regel für Jubelrufe. Denn hier und da gehen die Gastronomen auch auf die Wünsche der Kunden ein und lassen kühnste Träume wahr werden.

Jetzt hat Burger King abermals eine neue Burger-Kreation auf den Markt gebracht. Angelehnt ist diese an eine beliebte Sendung, die vor allem Kinder der 90er nur zu gut kennen. Die Rede ist von SpongeBob Schwammkopf. Und vielen dürfte beim Gedanken an die Sendung wohl nur ein passender Burger in den Sinn kommen.

Burger King: Werden Kunden-Träume wahr?

Der Hauptcharakter der Serie, SpongeBob Schwammkopf, arbeitet selbst ausgerechnet in einem Burger -Laden, der der Krabbe Mr. Krabs gehört. Der Verkaufsschlager in dem Restaurant in der Unterwasser-Stadt Bikini Bottom ist – ironischerweise – der Krabbenburger.

Die Hoffnung der Kunden von Burger King schien nach der einleitenden Frage „Seid ihr bereit für mehr korall in eurem Leben?“, die am Dienstag (5. September) aus der Ankündigung im Netz hervorging, geweckt. Doch der Traum vom Krabbenburger schien schnell geplatzt. Denn die spezielle Kreation in Anlehnung an SpongeBob trägt den Namen „Bikini Bottom Burger“. Auch ein gleichnamiges Menü können Kunden ab sofort bestellen. Aber diese scheinen alles andere als begeistert, wie sich jetzt auf Facebook zeigt.

„Jetzt wird auch noch ein Krabbenburger entmannt“

Belegt ist der Bikini Bottom Burger mit einem krossen Gemüsepatty, fruchtiger Ananas-Sauce, knackigem Salat, Gürkchen und Ketchup im fluffigen Hamburger Bun. Für die Kunden des Fast-Food-Giganten ein waschechter Skandal!

„Ist das eine Frechheit. Erst Team Wallraff und jetzt wird auch noch ein Krabbenburger entmannt für unsere Pflanzenfresser. Schämt euch! Das sag ich SpongeBob!!!!“, wettert etwa ein Burger-King-Liebhaber. „Seit wann ist SpongeBob Vegetarier?“ und „Ein Krabbenburger mit Gemüsepatty?“, fragen sich auch andere Kunden im Netz.

Ein anderer Mann wird ebenfalls deutlich, schreibt, dass Mr. Krabs mit diesem Angebot wohl pleite gehen würde. Anderen Kunden ist dagegen die Ananas ein Dorn im Auge. „Zu viel Soße, ich mag ja Ananas, aber das war echt zu viel, man hat von dem Patty gar nichts gemerkt“ oder „Ich glaub ich würde den nochmal essen und die Soße abbestellen und ne andere drauf“, kommentieren etwa einige Kunden. Bleibt fraglich, ob Burger King den Burger nach dieser harten Kritik ins dauerhafte Sortiment mit aufnehmen wird.