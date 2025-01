Burger King holt neuen Burger auf die Speisekarte – Reaktionen der Kunden sind eindeutig

Nicht nur bei Rewe, Aldi und Co. können Kunden in der Regel kaum mehr an sich halten, wenn neue Produkte in die Regale kommen. Auch bei Burger King und McDonald’s können es Fast-Food-Liebhaber meist kaum erwarten, bis sie einen neuen Burger oder andere neue Leckereien probieren können.

Mit seinem neuen „KingRib“-Burger teilt Burger King jetzt ganz klar gegen Konkurrent McDonald’s aus. Denn die Ähnlichkeit zum „McRib“ ist kaum zu leugnen. Doch hält die Burger-King-Variante auch dem Urteil der Kunden stand?

Burger King will mit neuem Burger punkten

„Wir würden doch nie euren Burger Clown“, hieß es vom Burger König nur in Richtung Konkurrenz. Und tatsächlich: So sehr sich die beiden Burger auch äußerlich ähneln, so sehr unterscheiden sie sich in Sachen Patty. Denn beim „KingRib“ handelt es sich tatsächlich um ein komplettes fleischfreies und stattdessen pflanzenbasiertes Produkt. Mehr dazu erfährst du hier >>>.

Doch gerade bei veganen oder vegetarischen Produkten im Fast-Food-Sortiment scheiden sich ja mal schnell die Geister. Die Kunden hielten mit ihrem Resümee zum neuen Burger-King-Snack auch nicht lange hinterm Berg. Es fiel mehr als deutlich aus.

Kunden deutlich: „Nach Jahren der Abstinenz“

Und das Urteil der kritischen Kundschaft fiel unerwartet positiv aus, wie sich unter der Facebook-Ankündigung der Fast-Food-Kette schnell zeigte. „Ihr seid auf dem richtigen Weg“, konnte so etwa ein Mann seine Freude in der Kommentarspalte kaum zurückhalten. Mit Kommentaren wie „Ich lieb’s, dass ihr genau so was macht & immer wieder zeigt, lecker muss nicht tierisch sein“, „Wie geil ist das denn“ oder „Ich will ihn für immer“, zeigten sich auch andere Burger-King-Fans mehr als entzückt.

Ein paar kritische Stimmen zog der fleischfreie Burger dann aber doch an. „Bitte auch mit echtem Fleisch, auf eine Rückkehr des KingRIB warten sicherlich, so wie ich, viele nach Jahren der Abstinenz“, wird etwa einer deutlich. Andere bedauern dagegen, dass es das neue Burger-King-Produkt „nur für kurze Zeit geben soll“. Ob der Fast-Food-Riese da nochmal mit sich sprechen lassen wird?