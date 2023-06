Bürgergeld, weniger Gehalt und Co: Das ändert sich alles im Juli

Nicht mehr lange und der Juli steht vor der Tür. Und mit dem neuen Monat warten – wie eigentlich immer – einige Änderungen auf uns. Betroffen ist unter anderem das Bürgergeld.

Alles neu macht der Juli: Ab dem ersten des Monats erhöhen sich die Renten in Deutschland. Außerdem gibt es Änderungen beim Bürgergeld, welches inzwischen das Hartz IV ersetzt hat: Die Einkommensfreigrenze für Personen unter 25 Jahren erhöht sich. Du kannst bis zu 520 Euro verdienen, ohne dir das Gehalt anrechnen lassen zu müssen.

+++Sparkasse: Achtung, Kontosperrung! Bei Kunden sollten jetzt alle Alarmglocken schrillen+++

Beitrag für Pflegeversicherung steigt

Das waren die guten Nachrichten. Es gibt allerdings auch schlechte Nachrichten. Wie „auxmoney.com“ berichtet, tritt im Juli ein neues Gesetz in Kraft – und das führt zu steigenden Energiekosten. Die Gasspeicherumlage erhöht sich von 59 Cent/Megawattstunde auf 1,45 Euro/MWh. Bedeutet: Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 20 MWh/Jahr zahlt rund 30 Euro mehr pro Jahr.

+++Rente: Regierung bereitet Inflationszahlung von 3.000 Euro vor – viele finden das unfair+++

Für Arbeitnehmer ohne Kinder steigt zudem der Beitrag zur Pflegeversicherung. Bedeutet: Es gibt weniger Netto-Gehalt für dich. Weniger für die Pflegeversicherung zahlst du allerdings, wenn du fünf oder mehr Kinder hast.

Das E-Rezept kommt!

Ab Juli geht außerdem das E-Rezept flächendeckend an den Start. Mit deiner Versicherungskarte kannst du dann in der Apotheke ein E-Rezept abrufen. Es ersetzt das klassische Papierrezept – ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung. Ebenfalls neu: Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld läuft aus. Dieser war im Rahmen der Corona-Pandemie eingeführt worden.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Ab dem 1. Juli wird die Maestro-Funktion auf neuen Girokarten abgeschafft. Du kannst allerdings weiterhin noch mit Maestro zahlen, solange die Karte gültig ist, berichtet „auxmoney.com“. Gut zu wissen!