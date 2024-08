Brasilien: Flugzeug-Absturz! Mindestens 62 Menschen tot

In Brasilien ist über dem Bundesstaat São Paulo ein Passagierflugzeug abgestürzt. Wie lokale Medien berichten, waren insgesamt 58 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord.

Laut dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva ist die Todeszahl am Freitagabend auf 62 gestiegen.

Brasilien: Flugzeugabsturz mit vermutlich vielen Opfern

Brasilianischen Medienberichten zufolge ereignete sich der Absturz am frühen Freitagabend gegen 18 Uhr. Bei der Maschine soll es sich um ein Turboprop-Passagierflugzeug vom Typ ATR-72 handeln. Videos in den sozialen Medien zeigen das Flugzeug, wie es vom Himmel abstürzte und unkontrolliert Richtung Erde trudelt. An Boden gingen einige Wrackteile in Flammen auf.

Krankenhäuser einer nahe gelegenen Stadt wurden sofort mobilisiert, um Verletzte zu versorgen, berichtet das brasilianische Nachrichtenportal „Globo News“. Feuerwehr, Zivilschutz und Militärpolizei sind im Einsatz. Die brasilianische Luftwaffe hat bereits Ermittler zur Untersuchung und Verhütung von Flugunfällen (SERIPA IV) geschickt, um „erste Maßnahmen des Vorfalls“ durchzuführen und die Ursache zu ermitteln. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen den Absturz.

Bilder zeigen, dass das Flugzeug zwischen zwei Wohnhäusern im Stadtteil Vinhedo abgestürzt ist. Anwohner waren zwar vor Ort, doch Berichte über Verletzte unter den Anwohnern liegen laut „Globo News“ nicht vor. Medienberichten zufolge war das Flugzeug von der Stadt Cascavel im Bundesstaat Paraná in Richtung Guarulhos in São Paulo unterwegs. Die Maschine soll insgesamt 68 Passagiere befördern können, an Bord waren 64.

Das Rathaus von Valinhos teilte mit, dass es keine Überlebenden des Flugzeugunglücks von Vinhedo gibt. Die Fluggesellschaft hat diese Information jedoch noch nicht bestätigt. Über die Absturzursache ist noch nichts bekannt.