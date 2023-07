Borussia Dortmund: Große Sorge beim BVB! Star bricht Trainingslager ab

Drei Testspiele absolviert Borussia Dortmund in den USA – schon das erste forderte Opfer. Gleich zwei Spieler mussten vorzeitig ausgewechselt werden. Bei einem hat sich die Verletzung offenbar als schwerwiegender herausgestellt.

Während Julien Duranville schon wieder auf dem Trainingsplatz gesichtet wurde, ist das Trainingslager für Nico Schlotterbeck bereits vorbei. Der Verteidiger von Borussia Dortmund bricht die USA-Reise ab und fährt nach Hause.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck bricht USA-Reise ab

Das 6:0 gegen die San Diego Loyals hat der BVB teuer bezahlt. Zwei Stars haben sich im ersten von drei USA-Tests verletzt. Nico Schlotterbeck wohl ernsthafter am Knie. Wie der Klub nun verkündete, fliegt der Abwehrmann nicht mit der Mannschaft zum nächsten Test nach Las Vegas – sondern zurück nach Deutschland.

Der 23-Jährige verpasst damit nicht nur die Test-Highlights gegen Manchester United (Montag, 3 Uhr MESZ) und Chelseas (Donnerstag, 2.30 Uhr), sondern auch alle Einheiten der restlichen Reise. Was für eine Verletzung er genau hat, soll nun in Dortmund ermittelt werden. „Er wird die Zeit nutzen, um in Deutschland eine ärztliche Meinung einzuholen und dort in der kommenden Woche wieder auf seine Teamkollegen stoßen.“

Am 3. August reist der ganze BVB-Tross aus den Vereinigten Staaten zurück nach Deutschland, um dort die finale Phase der Vorbereitung auf die Saison zu absolvieren. Ob Schlotterbeck bei der Generalprobe gegen Ajax Amsterdam (6. August) wieder dabei sein kann oder am Ende gar der Saisonstart (12. August im Pokal bei Schott Mainz) in Gefahr ist, ist aktuell noch nicht absehbar.