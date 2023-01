Borussia Dortmund: Bellingham-Abgang droht – kommt sein Nachfolger etwa auch aus Birmingham?

Die Geschichte von Jude Bellingham ist mittlerweile europaweit bekannt. Ein kleiner Junge aus der Nähe von Birmingham sorgt beim örtlichen Verein für Aufsehen. Borussia Dortmund verpflichtet ihn als 17-jähriges Supertalent. Wenig später ist er einer der begehrtesten Spieler des Kontinents.

So schön die Erfolgsgeschichte auch ist, bei Borussia Dortmund muss man sich damit anfreunden, dass das Kapitel im Sommer vermutlich vorbei ist. Als Ersatz schwirrt jetzt ein neuer Name umher. Kommt der Belligham-Nachfolger auch aus Birmingham?

Borussia Dortmund heiß auf England-Juwel?

Im beschaulichen Örtchen Stourbidge kam Bellingham einst zur Welt und wuchs dort auf. Vom 60.000-Bewohner-Städchen sind es rund 40 Minuten mit dem Auto nach Birmingham. Hier ging der Fußballstern des BVB-Stars auf. Bei Birmingham City wusste man gleich, was für ein Talent in ihm schlummerte. Und so wechselte er schließlich von Birmingham zu Borussia Dortmund.

Einen ähnlichen Weg, zumindest städtetechnisch, könnte bald auch Tim Iroegbunam gehen. Der junge Mittelfeldspieler stammt gebürtig aus Birmingham und steht dort beim örtlich ansässigen Premier-League-Verein Aston Villa unter Vertrag.

Iroegbunam sticht bei Leihe heraus

Gegen den Ball tritt er aktuell aber für den Zweitligisten Queens Park Rangers. Aston Villa verlieh Iroegbunam im Sommer an die Londoner. Dort ist er seitdem Stammspieler und wechselt zwischen dem defensiven und zentralen Mittelfeld hin und her.

Mit seinen Leistungen scheint er die Aufmerksamkeit von Borussia Dortmund auf sich gezogen zu haben. Wie „Team Talk“ berichtet, ist Schwarz-Gelb besonders daran interessiert Iroegbunam ins Westfalenstadion zu lotsen. Konkurrenten gibt es jedoch wie so häufig. So soll unter anderem auch Juventus Turin interessiert sein.

Borussia Dortmund glaubt an Potenzial

Damit würden sich die Bosse um Sebastian Kehl für einen möglichen Bellingham-Abgang wappnen. „Team Talk“ erklärt zwar, dass es gegenüber Iroegbunam unfair sei, einen fertigen Ersatzspieler zu erwarten. Dennoch glaube man bei Borussia Dortmund, dass der 19-Jährige der nächste große „englische Import“ werden könnte.

Kommt es tatsächlich so, würde Iroegbunam eine lange Liste an Talenten, die im Ruhrgebiet zum Star wurden, fortsetzen. Vor ihm und Bellingham war das auch schon bei Erling Haaland, Jadon Sancho oder Ousmane Demebele der Fall.