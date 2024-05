Boeing-Flug mit Horror-Turbulenzen – ein Toter, 30 Verletzte

Auf einem Flug der Airline Singapore Airlines von London nach Singapur kam es zu schlimmen Turbulenzen. Mindestens eine Person kam ums Leben.

Neben dem Todesopfer soll es rund 30 Verletzte geben. Das Flugzeug mit der Nummer SQ321 musste in Thailand notlanden.

Boeing-Flug mit Horror-Turbulenzen

Laut der BBC handelt es sich beim betroffenen Flugzeug um eine Boeing 777. Sie startete am späten Montagabend (20. Mai) von Heathrow aus. Laut Aufzeichnungen des Portals „Flightradar“ soll die Maschine in kurzer Zeit fast 2.000 Meter an Höhe verloren haben.

Singapore Airlines selbst bestätigte den Vorfall. An Bord hätten sich 211 Passagiere und 18 Crewmitglieder befunden. Die Fluglinie sprach Angehörigen ihr „tiefstes Beileid“ aus. (mit dpa)