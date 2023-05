Bochum: Beunruhigende Statistik! Sind Schüler in akuter Gefahr?

Schüler haben es nicht leicht – weder in Bochum, noch in anderen Städten im Ruhrgebiet. Schließlich kann der Alltag mit Lernen und Unterricht schon einmal stressig werden. Doch gerade in Bochum sind Schüler offenbar einer besonderen Gefahr ausgesetzt, wie eine beunruhigende Statistik der Polizei zeigt.

Bochum: Fast doppelte so viele Körperverletzungen als 2019

Die Gewalt an den Schulen in NRW nimmt zu: 2022 kam es zu 22 Prozent mehr Straftaten als im Vergleichsjahr 2019 (Vor-Corona-Pandemie) – und dieser unerfreuliche Trend macht auch in Bochum nicht Halt.

Wie die „WAZ“ berichtet, hat sich die Zahl der Bedrohungen auf den Schulhöfen der Stadt mehr als verdoppelt – gab es im Vergleichsjahr 2019 acht solcher Fälle, waren es 2022 bereits 26 Fälle. Die Anzahl der gefährlichen und schweren Körperverletzungen ist ebenfalls von 21 auf 50 beunruhigend angestiegen. Insgesamt kam es in Bochumer Schulen im vergangenen Jahr zu 128 Körperverletzungen – 2019 waren es 65 Vorfälle.

Bochum: Messer-Attacken erschüttern Schüler

Ob die Statistik in diesem Jahr besser ausfällt, darf bezweifelt werden. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 kam es an Schulen in Bochum zu zwei Gewalttaten mit einem Messer. Im Januar hatte ein Schüler der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule in Wattenscheid eine 15-Jährige am Bein verletzt. Der 16-Jährige hantierte mit einem Springermesse, traf das Mädchen unabsichtlich – die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Im März kam es zu einem blutigen Streit an der Widarschule in Höntrop, als ein Sechstklässler während einer Auseinandersetzung mit einem Mitschüler ein Messer zückte. Ein unbeteiligter Junge wurde während des Chaos auf dem Schulhof der Waldorf-Schule leicht am Hals verletzt. Das Verfahren wurde wegen Strafunmündigkeit des Täters eingestellt.

Es gibt allerdings nicht nur Schlechtes von den Schulen in Bochum zu berichten – laut Statistik der Polizei haben Drogen-Delikte und Diebstähle im Vergleich zu 2019 im letzten Jahr abgenommen. Was die Lehrer in Bochum zu den Ergebnissen sagen, kannst du bei der „WAZ“ lesen.