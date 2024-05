Bierkönig auf Mallorca: Ballermann-Urlauber müssen sich umstellen

Wie singt es Peter Wackel so schön? „Oooh, ich bin schon wieder – ooooh, im Inselfieber!“ Und wer im sogenannten „Inselfieber“ ist, der möchte während seines Aufenthalts auf Mallorca natürlich auch entlang der Playa de Palma schlendern – genauer gesagt zum Ballermann.

Auf den großen Bühnen von Locations wie dem Megapark und dem Bierkönig kann die Crème de la crème des deutschen Partyschlagers hautnah miterlebt werden. Doch aufgepasst: Wer über Pfingsten auf Mallorca verweilt und sich schon einen strukturierten Plan zum Feiern erstellt hat, könnte bitterböse enttäuscht werden.

Bierkönig auf Mallorca ändert sein Bühnen-Programm

Kurz vor dem anstehenden Wochenende wurde die Nachricht verkündet. Und sie könnte die Fans von Bierkönig-Star Julian Sommer besonders hart treffen. „Ich muss euch ganz kurz sagen: Pfingst-Sonntag bin ich nicht im Bierkönig“, teilte der Sänger in seiner Instagram-Story mit. Dabei steht der Musiker für gewöhnlich jeden Sonntag ab 20 Uhr auf der Bühne an der Ballermann-Location.

Was ihm diesmal im Terminkalender dazwischen gekommen ist, verrät Julian Sommer zwar nicht – doch er lässt seine Anhänger selbstverständlich nicht einfach im Regen stehen. Der „Oben ohne“-Interpret sorgt prompt für Ersatz: Sowohl vergangenen Donnerstag (16. Mai) performte er stattdessen im Bierkönig als auch am kommenden Mittwoch (22. Mai).

Bierkönig hat noch keinen Ersatz verkündet

Allerdings alles zum Glück nur eine Ausnahme. Danach dürfen sich die Mallorca-Urlauber wieder an die üblichen Zeiten am Sonntagabend halten und gemeinsam mit Julian Sommer das Wochenende ausklingen lassen. Wer übrigens stattdessen am Pfingst-Sonntag im Bierkönig die Bühne rocken wird, wurde von den Verantwortlichen noch nicht bekanntgegeben.