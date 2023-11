Lage bei Pro-Palästina Demo in Berlin eskaliert – Kleinkind und Polizisten durch Kugelbombe verletzt

In Berlin sind am Samstag (4. November) tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für die Menschen in Palästina zu demonstrieren. Dabei soll es bei der Demo auch zu heftigen Vorfällen gekommen sein.

Wie die Polizei Berlin berichtet, waren zum Höhepunkt der Pro-Palästina Demo rund 8.500 Menschen in der Hauptstadt unterwegs. Am Abend soll die Lage dann eskaliert sein. Im Stadtteil Neukölln soll eine „Kugelbombe“ neben einem Polizeiwagen gezündet worden sein. Das teilte die Berliner Polizei auf Twitter mit. Dabei sollen ersten Erkenntnissen zufolge ein Kleinkind und zwei Beamte verletzt worden sein. Wie schwer, ist derzeit noch unklar.